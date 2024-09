Con Norton 360 Advanced hai sia antivirus che VPN al 66% di sconto

Norton, tra i leader nel settore della sicurezza informatica, offre un pacchetto completo con Norton 360 Advanced: si tratta di una soluzione all-in-one per garantire la massima protezione dei tuoi dispositivi, della tua privacy e della tua identità digitale. Con uno sconto del 66%, Norton 360 Advanced è ora disponibile a 44,99 euro per il primo anno, invece del prezzo di listino di 134,99 euro.

Norton ti supporta anche se perdi il portafoglio

Il cuore di Norton 360 Advanced è un potente antivirus in grado di rilevare e neutralizzare le minacce esistenti ed emergenti, grazie alla protezione in tempo reale. Ma l'antivirus di Norton offre molto di più. Ecco le funzionalità più interessanti, incluse nel prezzo dell'abbonamento:

Spazio cloud (200 GB) per effettuare il backup, un'ancora di salvezza in caso di perdita di dati causata da guasti del disco rigido, furto del dispositivo o attacchi ransomware

per effettuare il backup, un'ancora di salvezza in caso di perdita di dati causata da guasti del disco rigido, furto del dispositivo o attacchi ransomware Secure VPN integrata , che offre navigazione anonima e sicura proteggendo i dati sensibili

, che offre navigazione anonima e sicura proteggendo i dati sensibili Password manager in grado di generare, memorizzare e gestire le credenziali in maniera sicura

in grado di generare, memorizzare e gestire le credenziali in maniera sicura Funzionalità protezione minori, che aiuta i genitori a monitorare e gestire le attività online dei propri figli

Norton 360 Advanced, rispetto agli altri piani della stessa famiglia, offre tre funzionalità extra che lo contraddistinguono. La prima è il Social Media Monitoring, che avvisa l’utente in caso di attività sospette o inappropriate sui suoi profili social. A questa seguono l'assistenza per il ripristino dell'identità in caso questa venga compromessa online e l'assistenza per il furto del portafoglio: Norton ti fornirà tutte le indicazioni su come muoverti nel caso accadesse.

Norton 360 Advanced è molto più di un semplice antivirus: è una suite completa che offre protezione totale per tutti i dispositivi e la privacy digitale. Grazie allo sconto del 66%, è un’opportunità da non perdere per chiunque voglia proteggersi a 360 gradi. Approfittane online, abbonati a 44,99 euro per il primo anno e proteggi fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento. Se il tuo device dovesse venire colpito da un virus che Norton non riesce a rimuovere, verrai interamente rimborsato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.