Con Incogni dici basta allo spam e alle chiamate indesiderate

Robocall e telefonate spam sono ormai all'ordine del giorno, per cui aumentano sempre più gli utenti che chiedono come dire basta alle chiamate indesiderate. Una soluzione efficace per proteggersi da questo problema è Incogni, un servizio che si occupa per conto dei propri clienti di fare pulizia dei dati personali sparsi per il Web. Il compito di Incogni consiste nel contattare i data broker e chiedere loro la cancellazione dei dati personali di cui sono in possesso. Per chi non lo sapesse, i data broker sono le aziende che gestiscono le banchi date online da cui a loro volta i vari call center ricavano le liste di contatto con nomi, numeri e altre informazioni sugli utenti.

Ecco come Incogni lavora per la sicurezza dei tuoi dati

I dati personali che Incogni provvede a far eliminare consistono in email, indirizzi di casa, numeri di telefono, contatti di chat e altre informazioni che nel corso degli anni un po' tutti abbiamo lasciato online, a volte per registrarci su forum, social network e gruppi di discussione, o magari per partecipare a qualche concorso a premi.

La pulizia richiede solo di attivare un abbonamento a Incogni e quindi comunicare al team quali informazioni personali finite online nel corso degli anni sono accessibili ai data broker senza autorizzazione. Incogni provvederà a far rimuovere i file dai database ponendo fine al telemarketing selvaggio e mettendo il cliente al riparo anche da altre minacce. Alcuni esempi in tal senso potrebbero essere lo spam via email, i tentativi di truffe online, il furto d'identità, gli attacchi di phishing e ogni tipo di azione che costituisca una violazione della privacy.

Adesso che abbiamo visto in dettaglio come Incogni protegge la privacy degli utenti, andiamo a vedere l'attuale offerta al pubblico. Con il piano individuale, Incogni costa 6,99 dollari al mese se si sceglie il pagamento annuale di 83,88 euro in un'unica soluzione. Se il cliente sceglie invece il pagamento rinnovabile mese dopo mese il canone sale a 13,98 dollari mensili e include la possibilità di disattivare il servizio in qualsiasi momento. Per tutti i piani tariffari Incogni offre la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

