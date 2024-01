Computer Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 ora in MAXI SCONTO del 25%

Tra le aziende che con eleganza ed efficienza ha sempre portato la tecnologia in casa nostra c'è come ben sai anche Lenovo, che coi suoi prodotti ha nel tempo fatto felici milioni di persone in tutto il mondo. Se stai cercando un PC di qualità, senza spendere un occhio della testa, proprio Lenovo ti viene incontro con un'offerta a dir poco ghiotta per un fisso con processore i3!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il PC Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 a soli 399€, con uno sconto del 25% sul totale che ti farà risparmiare addirittura 130€ sul prezzo originale!

Il campione dei PC fissi, in super sconto!

Il Lenovo IdeaCentre 3 monta un processore Intel Core i3-12100, 4C (4P + 0E) / 8T, P-core 3.3 / 4.3GHz, 12MB, con cui si hanno ottime prestazioni a consumi ridotti. La memoria a disposizione di deafult è una SSD da 512GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe, che ti permetterà di avviare le applicazioni e effettuare caricamenti in velocità ottime.

Il PC Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 monta inoltre una RAM da 8GB espandibile fino a 32, e viene fornito anche con tastiera e mouse USB per poter iniziare subito a lavorare!

