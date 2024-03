Compressore d'Aria Portatile a MINI PREZZO: applica il CODICE PROMO

Chi è spesso in viaggio per lavoro e non vuole rischiare di rimanere con le ruote dell'auto a terra, deve assolutamente avere con sé questo strumento super utile! Si tratta del Compressore d'Aria Portatile Mijia, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad un codice promozionale del 34% da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo l'occasione, gli articoli stanno per terminare!

Compressore d'Aria Portatile Mijia: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore d'Aria Portatile Mijia è lo strumento indispensabile per chi è spesso in viaggio e non vuole avere brutte sorprese.

È ideale per pneumatici di auto, auto da strada, auto di medie dimensioni e SUV, moto ed è pienamente adatto per cuscini d'aria, barche ad aria, palle e altre strutture gonfiabili. Può essere utilizzata anche come pompa elettrica per biciclette grazie ad una nuova testa adattatore a connessione rapida per un'installazione facile e veloce degli ugelli dell'aria. In più è dotato di un'ampia gamma di accessori per adattarsi a più scenari di gonfiaggio.

Il compressore dispone di 6 modalità di gonfiaggio preimpostate: modalità libera / modalità bici/modalità moto/modalità auto/modalità bici elettrica/modalità palla. Inoltre ha un preciso display digitale a LED che visualizza in modo preciso i PSI, BAR, KPA, KG/CM² necessari.

È dotato di una luce a LED che consente di rispondere facilmente alle emergenze e di effettuare riparazioni rapide su strade di campagna buie e deserte. Il dispositivo è anche compatto e leggero, in modo da poterlo portare con sé ovunque senza doverlo collegare a una presa di corrente.

