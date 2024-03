Come vedere Il Giovane Montalbano in streaming dall'estero

Sei un appassionato del Commissario più famoso e amato in Italia e vuoi recuperare le puntate della sua giovinezza? Nessun problema perché Il Giovane Montalbano è disponibile per intero in streaming on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita dell'emittente pubblica. Se ti trovi all'estero però ti serve usare una VPN come NordVPN per aggirare il blocco territoriale e geolocalizzarti su un server italiano.

Il Giovane Montalbano in streaming dall'estero: come fare con la VPN

Il Giovane Montalbano racconta le prime avventure del Commissario più famoso, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Siamo in Sicilia nei primi anni '90 e il giovane è appena divenuto commissario e inizia le sue prime indagini.

Questa fiction permette ai fan di ritrovare i personaggi che hanno caratterizzato la vita di Montalbano nel suo periodo giovanile: una fantastica opportunità per scoprirne il passato e gli amori che hanno contraddistinto questa fase.

Se vuoi recuperare le puntate ma ti trovi all'estero c'è una facile soluzione: si chiama NordVPN e, approfittando dei nuovi sconti, puoi abbonarti ai piani annuali o biennali con un notevole risparmio e dei mesi aggiuntivi gratis.

Una volta fatto ti basterà scaricare l'applicazione sul dispositivo che vuoi usare per la visione, avviarla e selezionare un server italiano. A quel punto ti basterà lanciare RaiPlay come se ti trovassi in Italia per dare il via allo streaming.

