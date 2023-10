Come proteggere le tue password e risparmiare fino al 50% con NordPass

Tutti noi sappiamo dell’importanza delle password per accedere ai servizi online e dei problemi che possono sorgere quando si dimenticano o si perdono.

NordPass è uno dei migliori password manager disponibili sul mercato, in grado di risolvere questi problemi in modo sicuro.

NordPass offre la possibilità di salvare le password in modo semplice, accedere ai siti preferiti e utilizzare passkey come riconoscimento facciale o impronta digitale.

È presenta anche una versione gratuita del servizio, ma i piani Premium sono l'opzione migliore, grazie anche allo sconto del 50% e 3 mesi gratuiti disponibili solo per poche ore.

Ecco perché NordPass è il migliore password manager

I piani Premium di NordPass offrono la possibilità di salvare e compilare automaticamente le password, memorizzare le credenziali e i dati delle carte di credito, allegare file alle password e mantenere la connessione attiva quando si cambia dispositivo.

Il piano Individuale annuale ha un costo di 1,69 euro al mese, mentre l'opzione biennale ha uno sconto del 50% e un costo di 1,49 euro al mese.

Per la tua sicurezza, NordPass rileverà le password deboli o già usate per analizzare la rete alla ricerca di possibili violazioni dei dati.

Puoi inoltre condividere le password con fidati amici e parenti, autorizzandoli ad accedere alle informazioni in caso di bisogno.

È possibile pagare l’abbonamento usando la tua carta di credito (Visa, Mastercard o American Express). Inoltre sono accettati anche PayPal, Amazon Pay, Google Pay e criptovalute.

Se, invece, scegli di creare un account gratuito non sarà necessario inserire i dati della tua carta. Inoltre, è prevista una garanzia di rimborso totale nei primi 30 giorni, in caso tu non trovassi soddisfacente il servizio offerto.

