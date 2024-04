Come guardare la quinta puntata di Pechino Express in streaming dall'estero

Questa sera, alle ore 21:15, andrà in onda la quinta puntata di Pechino Express 2024, l'adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca insieme all'inviato speciale Fru. L'appuntamento di oggi sarà visibile su Sky Uno e in streaming su NOW.

Quanto appena detto vale per l'Italia, all'estero invece? Qui la situazione è un po' diversa. A causa infatti delle restrizioni geografiche, i contenuti di NOW sono bloccati. Per fortuna però esiste una soluzione: per vedere la quinta puntata di Pechino Express in streaming dall'estero occorre attivare il piano Entertainment di NOW e un servizio VPN, grazie al quale è possibile superare il blocco geografico. In questo momento una delle migliori soluzioni è NordVPN, punto di riferimento nel settore, disponibile in offerta a 3,69 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro.

Pechino Express 2024: come vedere la quinta puntata in streaming dall'estero

Ricapitolando dunque, la visione della quinta puntata di questa sera di Pechino Express richiede la sottoscrizione del pass Entertainment di NOW e l'attivazione di una VPN.

Il pass Entertainment offre l'accesso completo alla programmazione live e on demand dei contenuti di Sky TV. Questo significa che puoi vedere tutti gli show per la famiglia di Sky, più le migliori serie italiane e internazionali in onda sui canali Sky. In queste ore il pass Entertainment è disponibile a 6,99 euro al mese per dodici mesi invece di 8,99 euro.

Completata la sottoscrizione di NOW, è tempo di attivare la VPN. Il servizio numero uno in Italia e all'estero è NordVPN, per la qualità dello streaming, la velocità dei server e la semplicità d'uso. Un'altra caratteristica chiave è l'ottimo rapporto qualità-prezzo: oggi NordVPN è in offerta a soli 3,69 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro.

Ora non rimane che scaricare l'app NordVPN e selezionare uno dei server VPN italiani, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare tutti i contenuti delle piattaforme streaming. Buona visione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.