Come fare per non dimenticare le password? La soluzione è NordPass

Per eliminare il rischio di dimenticare le password dei propri account è oramai essenziale affidarsi a un password manager multi-piattaforma. Un servizio di questo tipo può risultare davvero comodo, permettendo all'utente di poter accedere, facilmente, a tutte le proprie password, in modo sicuro e senza alcun rischio.

La soluzione giusta per poter utilizzare un password manager di qualità non può che essere NordPass, un servizio di riferimento per tantissimi utenti. Disponibile su tutte le piattaforme, il servizio è accessibile con un abbonamento che prevede un costo di 1,49 euro al mese per 24 mesi. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordPass, qui di sotto.

NordPass: la soluzione giusta per non dimenticare le password

Con NordPass è possibile accedere a un password manager multi-piattaforma che prevede la possibilità di salvare un numero illimitato di password e passkey, sfruttando il salvataggio e la compilazione automatica. Il servizio, inoltre, può essere utilizzato anche per generare password complesse e per rilevare password deboli. Tutti i dati dell'utente sono protetti e sono sincronizzati in automatico su tutte le piattaforme, grazie alle app di NordPass.

Per gli utenti di NordPass c'è anche un servizio aggiuntivo davvero comodo: NordPass, infatti, scansiona il web alla ricerca di fughe di dati che potrebbero aver compromesso i dati dell'utente. Facciamo un esempio per chiarire come funziona il servizio: ipotizziamo che i server di un sito web siano stati violati con il furto delle password dell'utente. NordPass è in grado di rilevare questo furto, avvisando l'utente in merito alla necessità di modificare la password per mettere al sicuro i propri dati.

Per iniziare a utilizzare NordPass è sufficiente attivare un abbonamento: il piano biennale ha un costo di 1,49 euro al mese, con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile di seguito.

