Come evitare tutte le chiamate SPAM? Scopri questo trucco

Vi suona familiare il continuo trillare del telefono a causa delle chiamate SPAM? Prima colazione, pausa pranzo, serata rilassante davanti alla TV: è come se i call center avessero un radar per individuare i momenti peggiori. Ma tranquilli, per fortuna c’è una soluzione che vi fa salutare senza rimpianti le telefonate indesiderate: Incogni.

Stanco delle chiamate SPAM? Scegli Incogni

Questo strumento fa sparire dai database online tutte le vostre informazioni personali. L'obiettivo? Eliminare quei dati che le aziende usano per rintracciarci e tempestarci di chiamate e messaggini, il tutto in maniera automatica. Incogni poi vi aggiorna costantemente sui risultati raggiunti, quindi non solo si fa tutto in automatico, ma anche con stile.

Ora vi chiederete: quanto costa questo tool? Sorpresa delle sorprese. L’abbonamento annuale è a soli 6,99 euro al mese, grazie allo sconto del 50% disponibile oggi. Insomma, il prezzo di una pizza margherita per liberarsi delle chiamate indesiderate.

Per quanto riguarda il blocco dei numeri, è chiaro che non è più sufficiente. Coloro che stanno dietro alle telefonate indesiderate sono furbi, e usano numeri diversi riuscendo comunque a disturbare. Ecco perché una tecnologia come quella di Incogni rappresenta davvero la soluzione definitiva.

Esiste anche la variante Family & Friends del servizio. Con soli 15,49 euro, potete condividere la protezione con amici e famiglia fino a cinque account. Via i problemi di privacy per tutti!

Quindi, se siete stufi di essere interrotti dalle chiamate SPAM, Incogni è il tool che state cercando. Dite addio alle seccature telefoniche e godetevi la pace. Non c'è niente di meglio che prendersi cura della propria privacy e sicurezza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.