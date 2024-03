Come acquistare e vendere criptovalute? Serve scegliere la piattaforma giusta

Per acquistare, vendere e gestire le criptovalute è necessario puntare su una piattaforma sicura e affidabile. Tra le tante opzioni disponibili oggi, la soluzione giusta a cui affidare il proprio portafoglio di cripto è, senza dubbio, Coinbase che consente di trasferire fondi rapidamente, tramite il circuito SEPA, e accedere a oltre 200 asset, in modo sicuro.

Per iniziare a usare Coinbase e entrare nel mondo delle criptovalute basta collegarsi al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto, e poi selezionare Registrati, per avviare la procedura di creazione di un nuovo account. La piattaforma è completamente italiano ed è utilizzabile anche tramite app per smartphone.

Come acquistare e vendere criptovalute? Ora c'è Coinbase

Coinbase è sempre di più il punto di riferimento del settore delle criptovalute, con milioni di utenti attivi e con la possibilità di acquistare e vendere oltre 200 asset finanziari. Il servizio si rivolge sia a utenti esperti che a utenti alle prime armi o che si limitano a piccole operazioni con le cripto. L'accessibilità e la semplicità di utilizzo, infatti, due elementi cardine della piattaforma.

In un momento in cui i mercati sembrano tornati a credere nelle criptovalute, come dimostrano i risultati record del Bitcoin, che ha appena raggiunto un nuovo record, è utile poter contare su di una piattaforma specializzata nella gestione di questo tipo di asset. Coinbase può, quindi, rappresentare la soluzione giusta.

Per iniziare a usare il servizio è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Coinbase e creare un account. La procedura è rapida e senza ostacoli rilevanti. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto. Raggiunto il portale sarà possibile sia ottenere informazioni aggiuntive sulla piattaforma che completare la registrazione per iniziare a comprare e vendere criptovalute.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



