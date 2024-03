COMBO di Tastiera e Mouse Wireless ergonomici a soli 37€ per POCHE ORE!

E' arrivato il momento di aggiornare i tuoi dispositivi elettronici per lo smartworking? Ecco l'offerta perfetta per te: una combo incredibile di due prodotti necessari, il mouse e la tastiera wireless, a soli 37,99€ grazie all'offerta a tempo disponibile ancora per poco su Amazon.

Il mouse e la tastiera wireless iClever dispongono di un design ergonomico che ti farà letteralmente innamorare delle prestazioni di questi dispositivi. Scopri tutte le loro principali caratteristiche e convinciti ancora di più ad acquistarli con questo prezzo microscopico!

Libertà senza fili per la tua creatività e il tuo lavoro

Addio ai fastidiosi cavi che intasano la tua scrivania! Con iClever Tastiera e Mouse Wireless, puoi liberare il tuo spazio di lavoro e muoverti liberamente senza essere vincolato da cavi ingombranti. La tecnologia wireless a 2.4G offre una connessione stabile e affidabile, consentendoti di concentrarti sul tuo lavoro o sul gioco senza interruzioni.

Niente più affaticamento delle mani o del polso grazie al design ergonomico della tastiera e del mouse iClever. La tastiera dalle dimensioni regolari e il mouse dal design sottile si adattano perfettamente alla tua mano, consentendoti di digitare e navigare con il massimo comfort e precisione. La tastiera offre una serie di funzioni avanzate, tra cui tasti multimediali dedicati e un layout personalizzabile. Il mouse, invece, offre la possibilità di regolare la sensibilità del cursore (DPI) per adattarsi alle tue esigenze di navigazione.

Corri su Amazon e metti nel carrello la tastiera e il mouse wireless iClever a soli 37€ per scoprire una nuova dimensione di produttività e divertimento senza fili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.