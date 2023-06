Cody: un assistente virtuale per la programmazione

Cody è un assistente allo sviluppo e alla programmazione animato dall'intelligenza artificiale. Non a caso i creatori del progetto hanno scelto lo slogan "The AI that knows your entire codebase". Il suo compito è quello di rispondere a domande riguardanti il coding e di scrivere il codice al posto dell'utilizzatore. Non si tratta quindi di uno strumento per il low-coding ma di un vero e proprio "programmatore virtuale" dotato della capacità di leggere e interpretare intere codebase, modificandole in base alle istruzioni ricevute.

Le funzionalità di Cody

Per avere accesso all'applicazione è necessario utilizzare il proprio account su GitHub o GitLab, in alternativa è possibile registrarsi per poi autenticarsi al servizio tramite e-mail e password. Nel video proposto di seguito è possibile assistere ad una breve panoramica delle funzionalità disponibili.

Di Cody è disponibile anche un'applicazione gratuita per il Desktop. Grazie ad essa è possibile lasciare che l'assistente crei una code grafh locale per poi connettersi all'IDE dell'utente. Per questo scopo esistono anche delle estensioni dedicate a chi lavora con Visual Studio Code e con IntelliJ. Prossimamente dovrebbero essere disponibili anche quelle per Emacs e Neovim.

Si possono porre sia domande generiche sulla programmazione che specifiche riguardo alla codebase su cui si sta lavorando. Ciò è possibile anche tramite uno degli editor supportati e si possono ricevere spiegazioni e consigli dedicati al miglioramento, al debugging e alla correzione del codice.

Una delle funzionalità più interessanti riguarda la possibilità di tradurre codice da un linguaggio ad una altro. Tutti le modifiche effettuate di recente con l'assistenza di Cody vengono inserite in un sommario, riportando anche le differenze con la situazione registrata prima di ciascun intervento.

Il Free tier di Cody

Sono disponibili due formule per l'utilizzo di Cody, una gratuita ("Free tier") e una a pagamento "Enterprise". Quella gratuita supporta tra l'altro l'autocompletamento del codice, fornisce una chat per interagire con la AI, integra capacità di comprensione del contesto del codice, permette di utilizzare le estensioni per gli editor e offre diverse altre feature. Si tratta però di un piano per singoli utenti.