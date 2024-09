Claude Enterprise: Anthropic lancia nuovo piano per aziende

La principale startup di intelligenza artificiale Anthropic ha annunciato il lancio del piano Claude Enterprise per espandere l'utilizzo di Claude all'interno delle organizzazioni. Nel 2023, OpenAI aveva lanciato un prodotto simile chiamato ChatGPT Enterprise, rivelatosi poi un successo. Infatti, OpenAI afferma che il 92% delle aziende Fortune 500 utilizza già OpenAI nella propria attività. Anthropic sta cercando di conquistare alcuni dei clienti di OpenAI con il lancio del nuovo piano a pagamento.

Rispetto alla versione consumer di Claude, Claude Enterprise offre diversi vantaggi. Il piano Claude Enterprise supporta ora una finestra di contesto estesa da 500K, consentendo agli utenti di acquisire centinaia di documenti e ottenere risposte migliori. Grazie alla nuova integrazione nativa di GitHub, gli sviluppatori possono sincronizzare i repository GitHub con Claude. Ciò consentirà loro di lavorare insieme alla loro base di codice. Il team di Claude ha affermato che GitHub è la prima delle integrazioni native che stanno sviluppando per connettere Claude a fonti di dati di terze parti. L'integrazione nativa di GitHub è disponibile in versione beta per i primi utenti del piano Enterprise oggi. Questa funzionalità sarà resa disponibile al pubblico più avanti quest'anno.

Claude Enterprise: più sicurezza e privacy per gli utenti

Il piano Claude Enterprise include diversi controlli di sicurezza e amministrativi che consentiranno alle organizzazioni di proteggere i propri dati sensibili. Questi includono il Single sign-on (SSO) e l’acquisizione di dominio. Le organizzazioni possono infatti gestire in modo sicuro l'accesso degli utenti e centralizza il controllo del provisioning. Vi è poi l’accesso basato sui ruoli con autorizzazioni granulari. Le società potranno designare un proprietario principale per il proprio spazio di lavoro per migliorare la sicurezza e la gestione delle informazioni. Claude Enterprise offre anche log di controllo. Sarà possibile tracciare le attività di sistema per il monitoraggio della sicurezza e della conformità. I ​​log di controllo saranno disponibili nelle prossime settimane. Infine, vi è il System for Cross-domain Identity Management (SCIM). Quest’ultimo automatizza il provisioning degli utenti e i controlli di accesso. Come il precedente, anche SCIM sarà disponibile nelle prossime settimane.

Il team di Claude ha anche annunciato che non addestrerà l’AI su conversazioni e contenuti degli utenti del piano Claude Enterprise. Con la sua attenzione alla sicurezza e alle capacità espanse, Claude Enterprise è pronta a sfidare OpenAI nel mercato dell'intelligenza artificiale aziendale. La competizione tra queste due aziende probabilmente guiderà ulteriore innovazione e avvantaggerà le aziende che cercano soluzioni di intelligenza artificiale.