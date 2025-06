Claude Code supporta server MCP remoti con HTTP in streaming

Anthropic ha rilasciato una nuova funzionalità per Claude Code, il supporto ai server MCP (Model Context Protocol) remoti tramite HTTP in modalità streaming. Tale novità permette agli sviluppatori di integrare strumenti e risorse esterne senza dover configurare un server MCP locale e semplifica l'interazione con servizi di terze parti.

Claude Code ed MCP: basta l'URL di un server remoto

Grazie a questa integrazione è possibile accedere direttamente a servizi come Sentry per ottenere l'elenco degli errori di un progetto, verificare la disponibilità di correzioni e applicarle attraverso Claude in un flusso di lavoro continuo. Le possibilità includono anche l'accesso a documentazione remota, API, servizi cloud e risorse condivise nei team.

In precedenza era necessario installare e gestire un server MCP locale per qualsiasi task lo prevedesse. Ora è sufficiente aggiungere l'URL del server remoto all'interno di Claude Code. Sarà poi il provider a gestire aggiornamenti, scalabilità e disponibilità.

Per l'autenticazione, Claude Code adotta OAuth 2.0 su HTTP o agisce tramite SSE (Server-Sent Events). Consente così agli utenti di autenticarsi direttamente dal terminale, senza l'impiego di chiavi API. Un esempio potrebbe essere la connessione a GitHub MCP con il comando:

claude mcp add --transport sse github-server https://api.github.com/mcp

Il comando mcp avvia un menu interattivo con autenticazione via browser web e salvataggio automatico del token di accesso.

Quali sono i vantaggi per gli sviluppatori

Anthropic ha proposto un elenco di server MCP ufficiali, con una raccolta particolarmente ampia disponibile su GitHub. Ma quali sono i reali effetti di questa novità sul lavoro quotidiano degli sviluppatori? In pratica, eliminando la necessità di infrastrutture locali si riducono i costi operativi immediati. Per contro si potrebbe registrare un incremento di quelli relativi all'utilizzo di infrastrutture remote.

In ogni caso, l'uso dei server MCP potrebbe avere un senso soltanto in scenari complessi, come quelli che prevedono il debug multi-repository o l'analisi di sistemi legacy. L'approccio tradizionale resterebbe invece preferibile per compiti semplici basati sull'impiego di CLI o API.