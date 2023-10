Chromecast con Google TV (qualità fino a 4K HDR) ad un prezzo FOLLE su Amazon

La nuova Chromecast con Google TV è la chiave per trasformare la tua vecchia TV in un centro per l'intrattenimento smart. Questo dispositivo ti consente di guardare film, programmi, serie TV e molto altro in qualità fino a 4K HDR con la comodità della ricerca vocale. Acquistalo ora su Amazon a soli 54,99€ invece di 69,99€.

Grazie al supporto fino a 4K HDR, puoi godere di immagini nitide e colori vibranti direttamente sullo schermo della tua TV. Ogni dettaglio catturerà la tua attenzione, portando l'esperienza di visione a un livello superiore.

La funzione di ricerca vocale ti permette di trovare ciò che desideri guardare senza dover digitare manualmente. Basta premere il pulsante del microfono sul telecomando e chiedere a Google TV di cercare i tuoi programmi preferiti.

Ricordiamo inoltre che il controllo usando solo la voce può essere attivato in modo semplice ed intuitivo. Basta dire, ad esempio: "Ok Google, accendi la TV". L'installazione del Chromecast con Google TV è semplice e veloce.

Basta collegare il dispositivo alla porta HDMI della tua TV, accenderlo e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. In pochi minuti, sarai pronto a iniziare a guardare. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon. E ricorda che per ottenere il prodotto in modo rapido e conveniente, non dimenticare di abbonarti a Prime.

