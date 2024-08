Chrome introduce supporto Lens su desktop con funzionalità AI

Google ha annunciato una serie di novità che sta implementando nel suo browser Chrome per gli utenti desktop. Una di queste porterà una funzionalità che è già disponibile per gli utenti Chrome sugli smartphone. In un post del blog, l'azienda ha rivelato che porterà la funzionalità Google Lens su Chrome sul PC nei prossimi giorni. Inoltre, questo funzionerà senza che gli utenti Chrome debbano avviare un'altra scheda nel loro browser. Google afferma: “per fare ciò, selezionerai l'icona di Google Lens nella barra degli indirizzi, quindi cliccherai o trascinerai su qualsiasi cosa tu voglia cercare; puoi anche richiamare Google Lens dal menu a tre punti o dal menu con il tasto destro del mouse. Dopo aver effettuato una selezione, vedrai corrispondenze visive e risultati nel pannello laterale”.

Chrome: come usare l’AI di Lens su desktop

Il post del blog offre esempi di come Google Lens può essere utilizzato in Chrome sul desktop. Se si trova un'immagine di una pianta e si desidera ottenere più informazioni, Lens permetterà di selezionare quella pianta nell'immagine per cercare maggiori informazioni su di essa. Se si guarda una videolezione su YouTube sulla matematica e si trova un'equazione interessante, è possibile accedere a Google Lens su Chrome per cercare maggiori dati su quell'equazione. Google lancerà anche una nuova funzionalità per gli utenti desktop Chrome statunitensi chiamata Tab Compare tra qualche settimana. Questa è progettata principalmente per lo shopping online, dove gli utenti possono talvolta aprire più schede per ricercare prezzi e informazioni sui prodotti. Tab Compare dovrebbe utilizzare le funzionalità AI per riunire tutte le informazioni su quelle schede in un'unica posizione.