Chrome: il phishing si combatte con il machine learning

Nel corso degli ultimi giorni, Google ha annunciato un’importante novità sul fronte sicurezza per la versione 102 del suo browser Chrome che di certo saprà fare la gioia di molti utenti, in special modo i meno accorti: d’ora in avanti i tentativi di phishing e le notifiche maggiormente fastidiose non avranno vita facile grazie al machine learning.

Chrome: stop a phishing e notifiche fastidiose con il machine learning

Andando più in dettaglio, grazie al machine learning, la funzionalità Safe Browsing è capace di identificare siti di phishing con una accuratezza fino a 2,5 volte superiore. Inoltre, il browser "capta" le notifiche considerate più fastidiose e sulla base delle precedenti interazioni va a bloccare in automatico quelle alle quali l’utente andrà a negare il permesso.

Inoltre, nelle prossime versioni di Chrome, il machine learning potrà essere eventualmente usato pure per modificare la barra degli strumenti in real time, visualizzando pulsanti diversi in base alle alle abitudini e ai momenti della giornata e andando quindi a risparmiare notevole tempo prezioso.

Da notare che Google già sfrutta da tempo il machine learning per filtrare lo spam su Gmail, per tenere aggiornate le mappe e per visualizzare risultati delle ricerche più rilevanti, oltre che per la descrizione delle immagini e per i sottotitoli in tempo reale per i video visibili su Chrome.

Sebbene adesso il browser del “colosso delle ricerche in Rete” sia in grado di garantire una navigazione online ancora più sicura, è sempre meglio installare sul proprio computer anche un buon software antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium.