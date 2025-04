Chrome 135: un nuovo aggiornamento per i dispositivi Android

Google ha recentemente introdotto un importante aggiornamento per il browser Chrome su dispositivi Android, trasformando radicalmente l’esperienza di navigazione mobile. La novità principale di questa versione, denominata Chrome 135, è l’introduzione di un innovativo layout edge-to-edge, che estende i contenuti web fino ai bordi dello schermo, compresa l’area dietro la barra di navigazione gestuale. Questo approccio mira a offrire un’esperienza visiva più immersiva e moderna, allineandosi alle attuali tendenze di design.

Uno degli elementi più distintivi di questo aggiornamento è la nuova dynamic bottom bar, internamente soprannominata “the chin”. Questa barra inferiore si ritrae automaticamente durante lo scorrimento verso il basso, permettendo agli utenti di godere di una visualizzazione a schermo intero. Quando si scorre verso l’alto, la barra riappare in modo fluido, garantendo un’interazione intuitiva e senza interruzioni.

Un altro aspetto rilevante di questa funzionalità è che non richiede alcuna modifica ai siti web esistenti. Tuttavia, Google ha avvertito che in alcune situazioni specifiche, la barra di navigazione potrebbe ancora coprire parzialmente alcuni elementi della pagina. Questo dettaglio potrebbe influenzare l’esperienza utente in determinati contesti, ma rappresenta un compromesso minimo rispetto ai benefici complessivi offerti dal nuovo design.

Destinato a chi utilizza la navigazione gestuale

Nonostante Chrome 135 sia già disponibile per il download tramite il Play Store, l’attivazione della nuova interfaccia edge-to-edge avviene progressivamente attraverso gli aggiornamenti del server. Di conseguenza, non tutti gli utenti noteranno immediatamente i cambiamenti, anche dopo aver aggiornato l’applicazione all’ultima versione. Questa distribuzione graduale consente a Google di monitorare l’implementazione e risolvere eventuali problemi prima di un rollout completo.

Va sottolineato che l’aggiornamento è attualmente limitato ai dispositivi Android che utilizzano la navigazione gestuale. Gli utenti che preferiscono la navigazione a tre pulsanti non noteranno alcuna differenza, mentre il supporto per i tablet è ancora in fase di sviluppo e verrà introdotto in futuro. Questa scelta riflette l’intenzione di Google di concentrarsi inizialmente su un pubblico più ampio e di implementare gradualmente il supporto per altri dispositivi.