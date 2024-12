Chiamate spam esagerano? Con Incogni a -50% risolvi il problema

Quante volte al giorno ricevi chiamate indesiderate da numeri sconosciuti? Telemarketing insistente, offerte poco chiare, sondaggi fastidiosi: le chiamate spam sono diventate un problema quotidiano per moltissime persone. Non solo disturbano, ma spesso rappresentano un rischio per la privacy, poiché molte di queste aziende accedono ai tuoi dati personali senza il tuo consenso.

La soluzione? Incogni, uno strumento innovativo pensato per proteggere la tua privacy e bloccare alla radice il problema delle chiamate spam. Questo servizio agisce rimuovendo i tuoi dati personali da broker e database di marketing, riducendo drasticamente il numero di chiamate indesiderate. E c’è una buona notizia: in occasione del Black Friday, i piani di Incogni sono scontati del 50%. È il momento perfetto per dire addio alle chiamate fastidiose e riprendere il controllo sulla tua privacy.

Funzionalità principali di Incogni per difenderti dalle chiamate spam

Ecco quali sono le caratteristiche di spicco di questo tool:

Rimozione dei dati dai database di marketing : contatta per tuo conto i principali broker di dati e richiede la rimozione delle tue informazioni personali dai loro archivi. Questo riduce significativamente le probabilità di essere contattato da call center o ricevere offerte indesiderate;

: contatta per tuo conto i principali broker di dati e richiede la rimozione delle tue informazioni personali dai loro archivi. Questo riduce significativamente le probabilità di essere contattato da call center o ricevere offerte indesiderate; Monitoraggio continuo : non si tratta di una soluzione temporanea. Incogni monitora regolarmente i database per assicurarsi che i tuoi dati non vengano reinseriti, garantendo una protezione a lungo termine;

: non si tratta di una soluzione temporanea. Incogni monitora regolarmente i database per assicurarsi che i tuoi dati non vengano reinseriti, garantendo una protezione a lungo termine; Automatizzazione del processo : richiedere la rimozione dei dati manualmente può essere complesso e richiedere tempo. Incogni semplifica tutto automatizzando le richieste verso i broker di dati, risparmiandoti fatica e stress;

: richiedere la rimozione dei dati manualmente può essere complesso e richiedere tempo. Incogni semplifica tutto automatizzando le richieste verso i broker di dati, risparmiandoti fatica e stress; Report dettagliati : ti tiene aggiornato con report chiari e completi su quali broker hanno rimosso i tuoi dati e quali ancora devono farlo. Questo garantisce massima trasparenza nel processo;

: ti tiene aggiornato con report chiari e completi su quali broker hanno rimosso i tuoi dati e quali ancora devono farlo. Questo garantisce massima trasparenza nel processo; Conformità alle normative sulla privacy: grazie a leggi come il GDPR in Europa e il CCPA negli Stati Uniti, hai il diritto di richiedere la rimozione dei tuoi dati personali. Incogni sfrutta queste normative per proteggerti in modo legale ed efficace.

Le chiamate spam e il telemarketing non sono solo un fastidio, ma possono trasformarsi in una vera invasione della privacy. Con Incogni, hai uno strumento completo e affidabile per risolvere il problema in modo efficace. Grazie agli sconti del Black Friday, puoi accedere a questa protezione a metà prezzo, garantendo una difesa duratura per i tuoi dati personali.

In questo momento il pianno annuale costa solo 6,99€ al mese. Saranno soldi ben spesi, non ne dubitiamo. Per attivare questo strumento vai sul sito di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.