Chiamate e messaggi spam addio con questo strumento infallibile

No, non è normale ricevere a tutte le ore del giorno chiamate e messaggi spam da numeri spesso e volentieri improbabili. Ma siccome la storia va avanti ormai da tempo, si corre il rischio che tutto questo diventi invece la normalità.

Il problema è che anche gli strumenti istituzionali nella maggior parte dei casi falliscono, con il chiaro riferimento al Registro pubblico delle opposizioni. E così tante persone decidono di lasciar perdere, accettando implicitamente una condizione che è tutto fuorché normale.

Per fortuna però esiste un servizio in grado di mantenere la promessa di risolvere la situazione. Si chiama Incogni e basa il proprio successo nell'operazione sul contatto diretto con i broker di dati, aziende o gruppi di persone che raccolgono i dati personali lasciati in maniera inconsapevole dagli utenti per poi rivenderli al miglior offerente. In questi giorni Incogni è in offerta a 7,49 dollari al mese per un anno, per effetto del 50% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Come funziona Incogni

Una volta che ci si iscrive, Incogni contatta direttamente i broker di dati presenti nel suo elenco (sono più di 150), richiedendo la rimozione dei dati personali dell'utente in questione dai loro database. La cancellazione è immediata.

Dopodiché, nelle settimane e nei mesi seguenti Incogni continua a monitorare la situazione, assicurandosi che i dati in precedenza eliminati non vengano riacquisiti da uno o più database. Un servizio dunque a 360 gradi, che al momento non ha eguali in questo settore.

Il piano di dodici mesi di Incogni è in sconto del 50% grazie all'ultima promozione disponibile sul sito ufficiale. E qualora lo strumento non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

