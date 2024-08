ChatGPT permette agli utenti di usare DALL·E 3 gratuitamente

A settembre 2023, OpenAI ha introdotto DALL-E 3, il suo modello di immagine più capace fino ad oggi. Rispetto al suo predecessore, DALL-E 3 può generare immagini visivamente sorprendenti e riprodurre in modo affidabile dettagli complessi, tra cui testo, mani e volti. Inoltre, risponde anche meglio a prompt estesi e dettagliati. DALL-E 3 è già disponibile per gli utenti di ChatGPT Plus, ChatGPT Team e ChatGPT Enterprise. Nelle scorse ore, OpenAI ha annunciato che DALL-E 3 è ora disponibile anche per gli utenti gratuiti di ChatGPT. Tuttavia, gli utenti del livello gratuito possono creare solo fino a due immagini al giorno. Per utilizzare DALL-E 3 in ChatGPT, basta selezionare semplicemente il modello "GPT-4", inserire il prompt di testo e ChatGPT genererà l'immagine.

ChatGPT: l’alternativa per creare immagini gratis

Se si desidera creare più immagini AI gratuitamente è possibile usare Image Creator in Microsoft Designer, che supporta prompt di testo in oltre 100 lingue. Usando Boosts, si potranno creare immagini AI in breve tempo. Con un account Microsoft gratuito, si possono ottenere fino a 15 generazioni potenziate per Image Creator.

I Boost in Image Creator di Microsoft Designer funzionano in modo semplice. Come riportato dall’azienda di Redmond: “Se hai effettuato l'accesso con un account Microsoft personale, i boost velocizzano la creazione delle immagini. Se esaurisci i boost, puoi comunque creare, ma le immagini potrebbero richiedere più tempo per essere generate finché i boost non si ricaricano. Se hai effettuato l'accesso con un account aziendale o scolastico, i boost funzionano in modo diverso e rappresentano il numero di prompt che puoi utilizzare per creare immagini. Se esaurisci i boost mentre hai effettuato l'accesso con un account aziendale o scolastico, non puoi più creare finché i boost non si ricaricano”.

L'espansione della disponibilità di DALL-E 3 a tutti gli utenti di ChatGPT e la presenza di alternative gratuite come Image Creator di Microsoft Designer segnano un passo significativo verso la democratizzazione della generazione di immagini basata sull'intelligenza artificiale. Man mano che questi strumenti diventano più accessibili è possibile prevedere un'ondata di creatività e innovazione.