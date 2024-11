ChatGPT per Windows si aggiorna con il supporto per webcam

Il mese scorso, OpenAI ha annunciato la prima versione dell'app desktop ChatGPT per Windows. La nuova app per PC è attualmente disponibile solo per gli utenti ChatGPT Plus, Team, Enterprise ed Edu. OpenAI prevede di portare l'esperienza ChatGPT completa agli utenti gratuiti entro fine anno. Di recente, l’azienda ha rilasciato anche un nuovo aggiornamento per l'app ChatGPT per Windows. Questo aggiornamento consente agli utenti di scattare una foto con la webcam del PC o laptop e di allegarla direttamente alla conversazione con il chatbot. Non mancano poi anche alcuni piccoli miglioramenti. Sulla base del feedback degli utenti, l'app ChatGPT ora consente di regolare text scaling. Per fare ciò, basta utilizzare le scorciatoie da tastiera Ctrl + o Ctrl -. Inoltre, ChatGPT ha aggiunto un'impostazione per personalizzare la scorciatoia per l'apertura della finestra companion. Infine, è stato incluso un nuovo pulsante in Impostazioni per verificare la presenza di aggiornamenti.

ChatGPT per Windows: in future possibile app nativa sviluppata da OpenAI

La settimana scorsa, OpenAI ha aggiornato l'app ChatGPT per Windows con il supporto per Advanced Voice Mode. Tale funzionalità permette conversazioni più naturali e in tempo reale, nonché la possibilità di cercare nella cronologia della chat. Nelle ultime settimane, OpenAI ha migliorato la modalità Advanced Voice con il supporto per cinque nuove voci (Arbor, Maple, Sol, Spruce e Vale). Ha anche incluso la possibilità per gli utenti di impostare prompt personalizzati e chiedere a ChatGPT di ricordare le conversazioni per un riferimento successivo. Infine, la velocità di conversazione complessiva è stata migliorata, così come la fluidità e gli accenti nelle lingue straniere supportate.

Sebbene tutti questi miglioramenti siano fantastici, ChatGPT per Windows non è un'app nativa. Si tratta infatti di una web app basata su Electron, che ha il suo set di limitazioni. Se l'app dovesse raggiungere il successo sperato, OpenAI potrebbe pensare di sviluppare un'app ChatGPT nativa ad alte prestazioni per Windows, come l'app desktop ChatGPT per Mac. Gli utenti interessati, possono scaricare l'ultimo aggiornamento dell'app ChatGPT per Windows dal Microsoft Store.