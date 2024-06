ChatGPT per macOS: app desktop rilasciata in via ufficiale

OpenAI ha rilasciato ufficiale l'app desktop ChatGPT per macOS. Quest’ultima era stata annunciata all'inizio di quest'anno allo "Spring Event" dell'azienda insieme ad altri aggiornamenti per il chatbot AI. ChatGPT per Mac è basata sul nuovo modello GPT-4o e consente di inviare domande al chatbot AI tramite la voce. Proprio come la versione web, è possibile accedere all'app utilizzando l'e-mail, Google o l’account Microsoft. L'app desktop rende ChatGPT più accessibile rispetto al suo sito web, poiché si può utilizzare la scorciatoia da tastiera Opzione + Spazio per attivarlo da qualsiasi schermata. Fatto ciò, viene visualizzata una barra di ricerca simile alla funzione Spotlight di Apple in cui si può digitare la query.

ChatGPT per macOS: come funziona la nuova applicazione

L'app funziona con vari tipi di input. Ad esempio, è possibile caricare un file, caricare una foto e acquisire uno screenshot di una finestra o dell'intero schermo. Gli utenti possono anche selezionare una porzione di testo in un documento e fornire istruzioni a ChatGPT. Utilizzando la barra dei menu in alto, si può avviare una chat temporanea, abilitare il controllo ortografico e gestire le funzionalità ChatGPT come memoria, chat archiviate, esportare chat, modificare la dimensione del testo e altro. Gli utenti possono anche accedere alle proprie conversazioni passate con ChatGPT utilizzando la barra laterale di sinistra.

ChatGPT per macOS è già disponibile per gli utenti premium sin dal suo lancio. Oltre a macOS, OpenAI dispone già di app ChatGPT native per Android e iPhone. OpenAI ha anche annunciato l’arrivo della modalità vocale di ChatGPT. Tuttavia, nelle scorse ore la società ha dichiarato che tale modalità sarebbe stata rinviata alla fine di luglio. Infine, è bene notare che società ha anche confermato che è in fase di realizzazione anche un'app desktop ChatGPT per Windows. Tuttavia, gli utenti interessati dovranno attendere fino alla fine dell'anno.