ChatGPT: numero utenti incredibile, in un anno è raddoppiato

L'intelligenza artificiale generativa sta vivendo una crescita senza precedenti, e ChatGPT, il popolare chatbot sviluppato da OpenAI, ne è uno degli esempi più evidenti. Negli ultimi mesi, il suo utilizzo è aumentato in modo straordinario, superando ogni previsione.

Secondo i dati diffusi da OpenAI, ChatGPT ha raggiunto i 200 milioni di utenti attivi su base settimanale, un traguardo che rappresenta il doppio rispetto al novembre scorso. Questo dimostra come un numero crescente di persone, provenienti da tutto il mondo, stia utilizzando ChatGPT per svariate attività quotidiane, come lo studio e il lavoro.

In particolare, il 92% delle aziende incluse nella lista Fortune 500 ha deciso di integrare le soluzioni di OpenAI all'interno dei propri processi, evidenziando il ruolo sempre più centrale dell'intelligenza artificiale nel mondo del business.

Il successo crescerà ulteriormente con iOS 18

Il successo di ChatGPT sembra destinato a crescere ulteriormente grazie all’arrivo di iOS 18. Infatti, la nuova versione del sistema operativo di Apple includerà ChatGPT direttamente all'interno di Siri, rendendo l'interazione con l'assistente vocale ancora più fluida e intuitiva. Anche se inizialmente questa funzione non sarà disponibile in Italia, è chiaro che l'integrazione tra Apple e OpenAI rappresenta un passo importante per il futuro dell'intelligenza artificiale, ponendo le basi per una più ampia adozione di queste tecnologie.

L'impressionante crescita di ChatGPT ha anche attirato l'interesse di grandi investitori, tra cui si vocifera Apple e NVIDIA. Un nuovo round di investimenti potrebbe garantire ad OpenAI i fondi necessari per continuare a sviluppare nuove funzionalità e migliorare i propri prodotti, aprendo così la strada a ulteriori innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

ChatGPT ha dimostrato di essere ben più di una semplice moda temporanea. L'intelligenza artificiale generativa è destinata a trasformare profondamente il nostro modo di lavorare, studiare e interagire con la tecnologia, e ChatGPT è sicuramente uno dei protagonisti principali di questa trasformazione in corso.