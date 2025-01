ChatGPT Gov: OpenAI lancia Chatbot per le agenzie governative

OpenAI ha lanciato ChatGPT Gov, una versione del suo chatbot pensata su misura per le agenzie governative. L'azienda afferma che lo strumento consentirà alle agenzie statunitensi di accedere in modo sicuro ai modelli di frontiera di OpenAI, come GPT-4o. Come sottolineato da OpenAI, le agenzie governative possono distribuire ChatGPT Gov all'interno della propria istanza cloud Microsoft Azure. Ciò semplificherà la gestione dei requisiti di sicurezza e privacy. OpenAI afferma che il lancio potrebbe contribuire a far progredire l'uso degli strumenti di OpenAI "per la gestione di dati sensibili non pubblici". ChatGPT Gov avrà molte delle stesse funzionalità di ChatGPT Enterprise. Tra queste vi è la possibilità di salvare e condividere conversazioni all'interno di uno spazio di lavoro, un modo per creare GPT personalizzati e una console amministrativa per i team IT.

ChatGPT Gov: chatbot per agenzie governative arriva anche in UK

OpenAI sta collaborando in modo simile con il governo del Regno Unito per lanciare un chatbot AI sul sito web gov.uk. Come afferma l’azienda nel suo annuncio: "Mettendo i nostri prodotti a disposizione del governo degli Stati Uniti, puntiamo a garantire che l'intelligenza artificiale serva l'interesse nazionale e il bene pubblico, in linea con i valori democratici, consentendo al contempo ai decisori politici di integrare responsabilmente queste capacità per fornire servizi migliori al popolo americano".

La scorsa settimana, il presidente Donald Trump ha annullato l'ordine esecutivo di Joe Biden che avrebbe introdotto misure di salvaguardia per i sistemi di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Trump si è anche unito a Sam Altman di OpenAI, Masayoshi Son di SoftBank e Larry Ellison di Oracle nell'annunciare Stargate. Si tratta di una joint venture da 500 miliardi di dollari per costruire data center di intelligenza artificiale. Secondo OpenAI, dal 2024, più di 90.000 utenti in oltre 3.500 agenzie governative federali USA hanno inviato oltre 18 milioni di messaggi in ChatGPT. Alcune agenzie che utilizzano ChatGPT Gov includono l'Air Force Research Laboratory, il Commonwealth della Pennsylvania e l'Enterprise Translations Office del Minnesota.