ChatGPT: Code Interpreter gratis (o quasi)

Code Interpreter è un plugin per ChatGPT che valorizza le capacità del chatbot quando viene utilizzato per scopi legati alla programmazione. L'estensione semplifica la scrittura del codice, permette di eseguire applicazioni è può lavorare anche con file di grandi dimensioni, fino a più di 100 MB. Code Interpreter funziona in modo simile a ChatGPT, e infatti ne estende le funzionalità, ma ha la particolare di rispondere ai prompt producendo codice.

Come "ragiona" Code Interpreter

Se per esempio dovessimo chiedere a ChatGPT cosa è la successione di Fibonacci, molto probabilmente questo ci risponderebbe spiegandone il funzionamento. Code Interpreter provvederebbe invece a creare uno script in grado di riprodurne la sequenza. Si tratta però di una soluzione ancora in fase Alpha, questo significa che non tutti gli output sono necessariamente affidabili. In secondo luogo bisogna considerare che il plugin è utilizzabile solo con ChatGPT Plus.

Quest'ultima è una formula in abbonamento che permette di accedere ad alcune funzionalità esclusive tra cui la possibilità di interagire con il modello generativo GPT-4. Quella utilizzata dalla versione standard del chatbot di OpenAI è invece la versione 3.5. ChatGPT Plus costa 20 dollari al mese.

Utilizzare Code Interpreter gratuitamente

Per chi non desidera attivare una sottoscrizione al piano Plus, lo sviluppatore Dominic Bäumer ha creato una variante Open Source del progetto che può essere utilizzata gratuitamente. Il progetto si basa sul linguaggio Python e prende il nome di Code Interpreter API.

Si tratta nello specifico di un'implementazione basata su LangChain, un framework appositamente concepito per lo sviluppo di applicazioni basate sui modelli linguistici. L'API sfrutta l'infrastruttura Cloud di CodeBox come backend per l'esecuzione del codice Python in sandbox ma tutti i processi vengono supportati localmente tranne, come è ovvio, quello del modello generativo con il quale ci si deve interfacciare tramite le proprie OpenAI API key.

La procedura di installazione ed uso della Code Interpreter API è disponibile su GitHub. Chiaramente il suo utilizzo permette di non dover pagare l'abbonamento a ChatGPT Plus, mentre l'uso delle API non è gratuito se non per la piccola quantità di token che viene fornita al momento della creazione della prima key.