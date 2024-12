ChatGPT arriva su telefoni fissi e su WhatsApp

OpenAI sta portando ChatGPT sui telefoni fissi. Tutto ciò che gli utenti dovranno fare è comporre il numero 1-800-CHATGPT (attualmente tale funzionalità è disponibile negli Stati Uniti). Anche se sembra strano, svariate persone utilizzano ancora i telefoni fissi, soprattutto gli anziani. Il responsabile dei prodotti di OpenAI, Kevin Weil, afferma che questo è il "prossimo passo" per rendere "l'intelligenza artificiale generale utile a tutta l'umanità". Gli utenti negli Stati Uniti possono ottenere 15 minuti di chiamate gratuite ogni mese, anche se potrebbero essere applicate le tariffe standard dell'operatore.

Secondo la redazione di TechCrunch, questa funzionalità è identica ad Advanced Voice Mode. Per contestualizzare, OpenAI ha lanciato Advanced Voice per gli utenti di ChatGPT Plus e Team a settembre. La funzionalità offre conversazioni più naturali e in tempo reale, con la possibilità di ottenere risposte pertinenti anche in base alle emozioni dell’utente. Tuttavia, Adavanced Voice Mode ha suscitato polemiche quando gli utenti hanno notato che una delle voci somigliava molto alla superstar di Hollywood Scarlett Johansson.

ChatGPT: possibile chattare su WhatsApp con il bot senza account OpenAI

Insieme a ChatGPT sui telefoni fissi, il chatbot è ora disponibile anche su WhatsApp. Il funzionamento è identico a quello della normale app ChatGPT, anche se non si trovano tutte le opzioni di personalizzazione presenti nell’app originale. Come accade per la versione per i telefoni fissi, anche per usare il chatbot su WhatsApp non è necessario avere un account OpenAI. Tuttavia, è presente un limite giornaliero alle query da inviare. Gli utenti riceveranno una notifica quando si avvicinano a questo limite. A quel punto potranno continuare a chattare scaricando l'app ChatGPT o utilizzando il chatbot sul desktop. Inoltre, OpenAI ha anche affermato di stare lavorando su funzionalità aggiuntive per l'integrazione di WhatsApp, come l'analisi delle immagini e la ricerca sul web. Tuttavia, l'azienda non ha comunicato quando potrebbero essere disponibili.

Quando si tratta di modelli linguistici di grandi dimensioni rivolti all'utente, OpenAI è un leader indiscusso. Sarà curioso vedere quante persone lo adotteranno, soprattutto perché WhatsApp ha già il suo LLM sviluppato da Meta. Infine, resta da vedere se altri concorrenti seguiranno questa mossa di “portare gli LLM sui telefoni fissi". Se l’esperimento di OpenAI dovesse essere un successo, è probabile che aziende come Meta, X o Anthropic possano copiare tale idea.