ChatGPT: arriva “Memoria” su macOS in Europa e Corea del Sud

Milioni di persone usano ChatGPT in tutto il mondo, anche se le funzionalità di cui godono possono variare. Ad esempio, in Europa e Corea del Sud la funzionalità "Memoria" di ChatGPT inizialmente non era disponibile nell'app macOS. Fortunatamente le cose stanno per cambiare. Con la funzionalità "Memoria", gli utenti UE e coreani di ChatGPT possono archiviare alcuni dati nel chatbot e utilizzarli di sessione in sessione per ottenere risultati in base alle loro preferenze specifiche. Infatti, gli utenti possono chiedere a ChatGPT di ricordare qualcosa e utilizzare le informazioni nelle risposte ottenute.

ChatGPT: come funziona “Memoria” su macOS

Gli utenti possono chiedere al chatbot di ricordare il proprio nome, spiegare che si preferisce l’elenco puntato per le note delle riunioni, che si posseggono due cuccioli, ecc. Una volta aggiunti i dati, ad esempio "Ho due cani", si attiverà una risposta, "Memoria aggiornata". La parte migliore di "Memoria" su ChatGPT è che l’utente ha il controllo totale di tale funzionalità. Ad esempio, può scegliere di aggiungere e memorizzare determinate informazioni sul chatbot oppure rimuoverle completamente dalla memoria.

La funzionalità "Memoria" di ChatGPT è disabilitata per impostazione predefinita. Per poterla utilizzare è in primis necessario aggiornare l'app ChatGPT per macOS all'ultima versione. Fatto ciò, l’utente deve aprire l’app ChatGPT, fare clic sull'icona del profilo in alto a destra, selezionare "Impostazioni", scegliere "Personalizzazione". Infine, basterà semplicemente attivare la funzionalità "Memoria". Ciò aiuterà il chatbot a ricordare come le risposte dell’utente e persino i dettagli della propria vita. Infine, cliccando sul pulsante “Gestisci”, l’utente può vedere quali dati hai archiviato. Inoltre, è possibile rimuovere determinati dati salvati, nel caso si desideri rimuovere qualsiasi cosa che il chatbot non deve ricordare. Naturalmente, OpenAI ha incluso anche un pulsante "Cancella la memoria di ChatGPT". Tale opzione permetterà agli utenti di rimuove completamente tutto tutti i dati archiviati con un solo clic.