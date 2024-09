Claude.ai: gli Artifacts sono disponibili per tutti

Gli Artifacts sono stati lanciati per la prima volta dagli sviluppatori di Anthropic lo scorso giugno, in versione preview, incrementando le funzionalità di base fornite da Claude.ai. Ora essi sono disponibili per tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di abbonamento scelto. Li si potrà utilizzare quindi con un account Free, Pro o con il piano Teams. Nello stesso modo si potranno creare e visualizzare Artifacts anche tramite le applicazioni per Android e iOS.

Today, we're making Artifacts available for all Claude users. You can now also create and view Artifacts on the Claude iOS and Android apps.

Since launching in preview in June, tens of millions of Artifacts have been created. But where did it all begin?

Here's how we built it. pic.twitter.com/5aiX2ldkNS

— Anthropic (@AnthropicAI) August 27, 2024