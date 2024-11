ChatGPT: Advanced Voice arriverà anche per utenti gratuiti

All'inizio di quest'anno, OpenAI ha annunciato la nuova funzionalità Advanced Voice in ChatGPT, che può rispondere agli input audio in appena 232 millisecondi. Ciò è simile al tempo di risposta umano in una tipica conversazione. A settembre, OpenAI ha iniziato a distribuire Advanced Voice tramite app iOS e Android per gli abbonati a ChatGPT Plus e Team negli Stati Uniti. Successivamente, OpenAI ha esteso il lancio della modalità Advanced Voice agli utenti nel Regno Unito, nell'UE, in Svizzera, in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein. Il mese scorso, l’azienda ha infine ha annunciato la disponibilità della nuova modalità per le app desktop di ChatGPT su macOS e Windows.

OpenAI ha iniziato a distribuire la modalità Advanced Voice all'esperienza ChatGPT, disponibile tramite chatgpt.com sui browser web desktop. Gli abbonati ChatGPT Plus, Enterprise, Teams o Edu, possono visitare il sito di OpenAI utilizzando un browser aggiornato e iniziare a parlare con il chatbot. OpenAI ha anche confermato che sta pianificando di portare presto la modalità Advanced Voice agli utenti gratuiti.

ChatGPT: le migliorie che stanno perfezionando il chatbot

Negli ultimi mesi, oltre a migliorare la velocità complessiva della conversazione, la fluidità e gli accenti nelle lingue straniere supportate, l’azienda ha apportato diversi miglioramenti alla funzionalità della modalità Advanced Voice. Questi includono in primis il supporto per cinque nuove voci (Arbor, Maple, Sol, Spruce e Vale). Inoltre, è stata introdotta la possibilità per gli utenti di impostare istruzioni personalizzate e chiedere al chatbot di ricordare le conversazioni per un riferimento successivo. Rispondendo agli utenti su X, Kevin Weil di OpenAI, ha confermato che l’azienda introdurrà un'impostazione che impedirà a ChatGPT di interrompere durante una risposta. Weil ha anche ribadito che la modalità Advanced Voice continuerà a migliorare rapidamente. Con continui miglioramenti e una maggiore disponibilità, tale modalità è destinata a cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con il chatbot, rendendo l'esperienza più naturale e accessibile.