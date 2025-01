Il chatbot Lucie, sviluppato con il supporto del governo francese, è stato temporaneamente ritirato dal mercato a causa di risposte errate e inaspettate che ne hanno compromesso l’affidabilità. Lanciato con l’ambizione di competere con modelli di intelligenza artificiale in lingua inglese come ChatGPT, Lucie ha mostrato gravi limitazioni nel suo funzionamento. Ad esempio, ha dato risposte sbagliate anche a semplici operazioni matematiche, oltre a fare affermazioni assurde come quella secondo cui le uova vengono prodotte dalle mucche.

L’azienda Linagora, responsabile dello sviluppo di Lucie, ha ammesso che il lancio è avvenuto in modo prematuro e che il chatbot è ancora lontano dall’essere perfetto. Ora l’obiettivo è migliorare il modello e testarlo nuovamente in una fase beta privata prima di un eventuale rilancio al pubblico.

Un incidente che ha suscitato ilarità ma anche dubbi e preoccupazioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Questo incidente ha suscitato numerose risate e commenti ironici sui social media, dove è stato messo in evidenza come lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale linguistica avanzata possa essere complesso e delicato. Lucie, il cui nome era un omaggio sia all’antenata dell'umanità che all'attrice Scarlett Johansson, era stato promosso come una parte importante della strategia dell'intelligenza artificiale francese, sostenuto direttamente dal presidente Emmanuel Macron attraverso il programma di investimenti France 2030.

L’episodio con Lucie solleva una riflessione sull’importanza di un processo di sviluppo rigoroso e graduale per i modelli di intelligenza artificiale, evitando di rilasciare sul mercato prodotti che non siano ancora maturi per l'uso pubblico. Questo caso evidenzia le difficoltà del settore nell'affrontare le sfide legate alla creazione di assistenti virtuali intelligenti che siano davvero affidabili e funzionali per gli utenti.