Character AI inizia a testate i giochi con personaggi AI sul web

Character AI, la startup che consente agli utenti di chattare con diversi personaggi AI, sta ora testando i giochi sulle sue app desktop e mobile. Lo scopo di tale mossa è quello di aumentare il coinvolgimento sulla sua piattaforma. I giochi sono disponibili per gli abbonati paganti e per un gruppo limitato di utenti con il piano gratuito. Per questa versione iniziale, la società ha sviluppato due giochi, Speakeasy e War of Words. Gli utenti che hanno accesso ai giochi possono scegliere uno dei personaggi con cui stanno chattando nel browser e toccare la nuova icona del controller. Gli utenti possono quindi giocare ai giochi con i personaggi esistenti. L'app mostra un pop-up agli utenti per avviare una nuova chat per i giochi in modo che la loro precedente conversazione rimanga invariata.

Character AI: i dettagli dei due nuovi giochi

In Speakeasy, gli utenti devono far dire al chatbot una parola particolare senza usare cinque parole elencate. Ad esempio, se bisogna far dire al bot "croissant" senza usare parole elencate come pasticceria, burro, cuocere, francese e sfogliato. In War of Words, gli utenti devono duellare con il personaggio e un arbitro AI decide chi vince (ogni partita si compone di cinque round). Character AI ha affermato che questo è il modo dell'azienda di rendere il servizio più divertente. Gli utenti hanno già i propri personaggi per giochi basati su testo come questo Space Adventure Game. Tuttavia, l'azienda sta cercando di portare anche i propri giochi sulla piattaforma.

L'introduzione dei giochi è un passo che rafforza l’immagine di Character AI come piattaforma di intrattenimento. Ciò comunque non è una novità. Altre piattaforme, come YouTube, LinkedIn e Netflix, hanno utilizzato i giochi per aumentare il coinvolgimento sulle loro piattaforme. Character AI sta probabilmente seguendo la stessa strada per far sì che gli utenti trascorrano più tempo sulla piattaforma. Secondo la società di analisi Sensor Tower, gli utenti della piattaforma trascorrono 98 minuti al giorno sull'app. L'anno scorso, l'azienda ha aggiunto nuovi strumenti di sicurezza per gli adolescenti, tra cui etichette più evidenti sui personaggi dell'intelligenza artificiale che avvisano gli utenti che non si tratta di persone reali dopo che l'azienda ha preso parte a più cause legali. La startup ha anche aggiunto una notifica di timeout quando un utente è sull'app per 60 minuti alla volta.