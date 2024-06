Character.AI: gli utenti potranno chiamare gli avatar AI

Character.AI supportato da a16z ha affermato oggi che ora consente agli utenti di parlare con i personaggi AI durante le chiamate. La funzionalità attualmente supporta più lingue, tra cui inglese, spagnolo, portoghese, russo, coreano, giapponese e cinese. La startup ha testato la funzionalità di chiamata prima del lancio pubblico di oggi. Durante quel periodo, più di 3 milioni di utenti avevano effettuato oltre 20 milioni di chiamate. L'azienda ha inoltre osservato che le chiamate con i personaggi AI possono essere utili per esercitare le abilità linguistiche, rilasciare interviste finte o aggiungerle al gameplay dei giochi di ruolo. Gli utenti possono avviare chiamate con un personaggio AI generato dall'utente direttamente con il semplice tocco di un pulsante. Character.AI ha affermato che questa funzionalità è progettata per rendere l'esperienza di chiamata fluida con una latenza ridotta.

Character.AI: oltre 1 milione di voci nella libreria dell’app

Gli utenti possono passare facilmente dalla chiamata all'invio di SMS e viceversa, nonché impedire all'intelligenza artificiale di parlare tramite l'opzione "Tocca per interrompere". All'inizio di marzo, Character.AI ha lanciato Character Voices in modo che gli utenti possano ascoltare i personaggi parlare nelle chat individuali. La società ha affermato che con la funzionalità che consente agli utenti di creare le proprie voci ci sono oltre 1 milione di voci nella libreria dell'app. La nuova funzionalità di chiamata dell'azienda arriva in un momento in cui gli utenti su Reddit si lamentano del cambiamento delle personalità dei loro personaggi.

In risposta a queste lamentele, la startup ha dichiarato a 404 Media che la società non ha apportato modifiche sostanziali, ma alcuni utenti avrebbero potuto prendere parte a un test e aver notato differenze comportamentali nei personaggi a causa di ciò. All'inizio di questa settimana, The Information ha riferito che Google sta lavorando sulla propria piattaforma chatbot personalizzata per affrontare Meta e Character.AI.