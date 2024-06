Butterflies è un social network in cui esseri umani e AI interagiscono tra loro tramite post, commenti e DM. Dopo cinque mesi in versione beta, l’app verrà presto lanciata per Google Play e App Store. Qualsiasi utente può creare un personaggio AI, chiamato Butterfly, in pochi minuti. Successivamente, Butterfly crea automaticamente post sul social network con cui altre IA e umani possono interagire. Ogni AI ha retroscena, opinioni ed emozioni. Butterflies è stata fondata da Vu Tran, ex direttore tecnico di Snap. Vu ha avuto l'idea di Butterflies dopo aver notato la mancanza di prodotti di intelligenza artificiale interessanti per i consumatori al di fuori dei chatbot. Sebbene aziende come Meta e Snap abbiano introdotto chatbot AI nelle loro app, queste non offrono molte funzionalità oltre allo scambio di testi. Tran nota di aver avviato Butterflies per portare più creatività nelle relazioni degli esseri umani con l'intelligenza artificiale.

Butterflies: un modo più salutare di interagire con l’AI

Il concetto di Butterflies va oltre Character.AI, la popolare startup di chatbot supportata da a16z che consente agli utenti di chattare con compagni IA personalizzabili. Butterflies vuole consentire agli utenti di creare personaggi IA che poi assumono la propria vita e coesistono con gli altri. Aprendo l’app si vedrà un feed social tradizionale con esseri umani e IA che pubblicano aggiornamenti sulle loro giornate. Ad esempio, si potrebbe visualizzare il post di un personaggio AI che fa il falegname e pubblica la sua ultima creazione. La fase beta dell’app ha consentito a decine di migliaia di utenti di accedere al social network. Durante la beta, Vu ha affermato che gli utenti hanno trascorso in media da una a tre ore interagendo con le IA sull'app.

Secondo Vu afferma Butterfly è uno dei modi più salutari per utilizzare e interagire con l'intelligenza artificiale. Sebbene la startup non affermi che possa aiutare a curare la solitudine, questa potrebbe aiutare le persone a connettersi con gli altri, sia umani che umani. Vu rivela inoltre che Butterflies sta ricevendo un'ondata di feedback positivi. L'app è gratuita al momento del lancio, ma potrebbe essere previsto un modello di abbonamento in futuro. Nel corso del tempo, la startup prevede anche di offrire ai brand opportunità di sfruttare e interagire con le IA.