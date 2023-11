Cerchi una carta di credito gratuita? Scegli Carta YOU Advanzia

La ricerca di una carta di credito gratuita e senza commissioni rappresenta un desiderio diffuso tra i giovani italiani, spesso limitati nel loro accesso a strumenti di pagamento a causa della precarietà lavorativa, a differenza dei loro coetanei francesi, tedeschi, inglesi, americani, eccetera.

Tuttavia, da oggi potrebbe aprirsi una nuova prospettiva, grazie all'introduzione nel mercato italiano di Carta YOU. Questa carta di credito offre un canone zero a tempo indeterminato e non applica commissioni per i prelievi presso gli sportelli bancomat in tutto il mondo.

Per richiedere Carta YOU di Advanzia, una banca digitale con sede in Lussemburgo, clicca sul link sottostante per accedere alla pagina ufficiale della banca.

Carta YOU di Advanzia

Carta YOU di Advanzia Bank si presenta come una soluzione di carta di credito innovativa e senza costi, destinata a influenzare positivamente il panorama finanziario italiano. Questa carta non solo elimina canoni e commissioni per i prelievi in contanti, ma offre anche una serie di vantaggi esclusivi ai suoi possessore.

Tra questi spiccano un'assicurazione di viaggio completa e gratuita, insieme alla possibilità di posticipare il pagamento senza alcun interesse fino a un massimo di 7 settimane.

Per richiedere Carta YOU, devi essere maggiorenne e avere residenza in Italia. Un aspetto distintivo è la flessibilità offerta, poiché non è necessario aprire un nuovo conto; la carta può essere agevolmente associata al conto già esistente.

Va sottolineato che Carta YOU è emessa attraverso il circuito di pagamento internazionale MasterCard, garantendo l'accettazione presso oltre 36 milioni di punti vendita in tutto il mondo. Il modulo di richiesta per la Carta YOU è reperibile cliccando sul link sottostante.

