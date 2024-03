Celo Network con Tether per le microtransazioni: prevista crescita sostanziale

In un intrigante colpo di scena, la rete Celo, nota per le sue soluzioni di pagamento efficienti e convenienti, ha ufficialmente stretto una partnership con Tether, il gigante dello spazio delle stablecoin. Questa collaborazione è destinata a rivoluzionare le funzionalità di microtransazione all'interno dell'ecosistema Celo, integrando il diffusissimo USDT con commissioni di transazione notevolmente basse. Mentre il mondo delle criptovalute assiste a questo sviluppo, c'è una nuova ICO che sta facendo rumore: una rivale di Chainlink che si sta posizionando come migliore altcoin nella sfera della blockchain, soprattutto grazie alle sue sostanziali proiezioni di crescita per il 2024.

Celo Network accoglie Tether per le microtransazioni

L'espansione di Tether sulla rete Celo segna una tappa significativa nella ricerca di pagamenti digitali accessibili e convenienti. Sfruttando la rete Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibile con layer-1, USDT mira a offrire microtransazioni a commissioni quasi trascurabili, in particolare intorno a 0,001 $. Questa iniziativa potrebbe trasformare il panorama dei pagamenti digitali, soprattutto nelle regioni in cui l'accessibilità finanziaria rappresenta una sfida.

La missione di Celo, sin dalla sua nascita nell'aprile 2020, è stata chiara: fornire pagamenti globali veloci e a basso costo. L'integrazione di USDT nel suo ecosistema è un passo avanti verso questo obiettivo e migliora l'offerta della rete di asset stabili come l'eXOF di Mento e il cREAL. Questa varietà supporta diverse attività finanziarie, tra cui le rimesse, i risparmi e i pagamenti transfrontalieri, facendo eco alla visione di Celo di promuovere la prosperità globale.

Prevista una crescita sostanziale per il rivale di Chainlink nel 2024

Mentre le cose si stanno scaldando nell'ecosistema Celo, c'è un'altra migliore criptovaluta che si sta facendo avanti silenziosamente, pronta a scuotere il mondo della finanza decentralizzata (DeFi) nel 2024. Si tratta di un volto nuovo, che offre alcune soluzioni intelligenti che potrebbero dare filo da torcere a Chainlink. Questo altcoin alimentato dall'AI si sta preparando per una crescita che sembra un razzo.

Grazie all'obiettivo di creare un ponte tra il mondo delle criptovalute e quello dell'AI, InQubeta cerca di risolvere alcuni veri e propri grattacapi nella scena della DeFi: si pensi a questioni come la trasparenza, la sicurezza e la possibilità di far funzionare il sistema in modo più fluido per tutti. Non si tratta solo di un'altra goccia nell'oceano delle migliori ICO, ma potenzialmente di una nuova ondata nel mondo della tecnologia decentralizzata.

L'ascesa di InQubeta nel settore delle criptovalute AI

InQubeta, la piattaforma che sta dietro a questo nuovo e intrigante altcoin si propone di aprire il mondo delle startup AI a un maggior numero di persone, consentendo investimenti frazionari. Grazie ai token QUBE, investire nell'AI all'avanguardia non è più solo per i grandi operatori. E lo stanno rendendo ancora più vantaggioso offrendo ricompense e azioni attraverso NFT popolari.

Anche il token QUBE è qualcosa di cui parlare. Grazie a una configurazione che si restringe nel tempo, ogni acquisto e vendita aumenta la scarsità complessiva e alimenta una pool di ricompense. Inoltre, l'impegno di InQubeta per la sicurezza e la trasparenza, con un solido smart contract e processi verificati, sta fissando un livello elevato.

La loro prevendita ha fatto il botto, avvicinandosi al traguardo dei 12 milioni di dollari e dimostrando che c'è un vero interesse per l'AI nel mondo delle criptovalute. Ma InQubeta non guarda solo al presente: i suoi piani includono il lancio di un marketplace NFT e l'estensione della sua portata a diversi scenari blockchain. Non si tratta solo di fare il botto nel 2024: InQubeta sta gettando le basi per un futuro in cui l'AI e la blockchain non sono solo parole d'ordine ma le fondamenta di una nuova era digitale.

Conclusione

L'alleanza strategica tra Tether e la rete Celo rappresenta un salto verso transazioni globali più accessibili e convenienti. Nel frattempo, il panorama delle criptovalute viene rimodellato dall'emergere di operatori formidabili come InQubeta. Queste piattaforme continuano a crescere e ad evolversi, evidenziando la natura dinamica e in continua evoluzione del mondo delle criptovalute e promettendo un futuro entusiasmante e ricco di possibilità sia per gli investitori che per gli utenti.

