Casa brillante a ZERO STRESS con il Robot Aspirapolvere Roborock SCONTATISSIMO

È ora di delegare le pulizie di casa ad un elettrodomestico che svolterà le tue giornate! Si tratta del Robot aspirapolvere Roborock Qrevo, oggi disponibile su Amazon a soli 599 euro con un maxi sconto del 29%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, il pagamento può essere effettuato anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima!

Robot aspirapolvere Roborock Qrevo: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot aspirapolvere Roborock Qrevo è dotato di nuovissime spazzole in gomma che migliorano l'aspirazione rimuovendo efficacemente lo sporco con meno grovigli e un miglioramento del 30% nella raccolta dei peli degli animali domestici.

Con l'aspirazione estrema da 5500 Pa, il robot può andare più in profondità e catturare polvere e detriti da pavimenti duri e tappeti. Inoltre può creare una mappa fino a 6 volte più velocemente prima della prima attività di pulizia. Il dispositivo riconosce automaticamente anche i diversi livelli della casa e supporta fino a quattro piani quindi la modalità di utilizzo è più semplice che mai: basterà metterlo a terra e al resto ci penserà lui!

Grazie alla mappatura con la luce strutturata 3D e all'imaging a infrarossi, il robot aspirapolvere identifica ed evita potenziali pericoli per un'esperienza di pulizia senza preoccupazioni. Nello specifico, la mappatura consente di costruire con precisione la tua casa e aggiungere virtualmente mobili per creare una mappa dettagliata, garantendo la migliore pulizia possibile. Il dispositivo può connettersi anche con Alexa così da essere controllato solo con la voce.

