Carta YOU senza costi: la migliore scelta attuale

Carta YOU è una carta di credito che può essere collegata a un conto corrente già esistente e non necessita di aprirne uno nuovo.

Non sono richiesti costi aggiuntivi, ma questa carta offre benefici come maggiore tutela sugli acquisti e assicurazioni per i viaggi.

Richiederla è semplicissimo: basta una veloce e semplice procedura online. Una volta completata la richiesta, la carta arriverà in pochi giorni, pronta per l'utilizzo presso qualsiasi negozio o bancomat in tutto il mondo.

I vantaggi della Carta YOU: perché scegliere una MasterCard Gold?

Usa la Carta YOU MasterCard Gold per usufruire di sicurezza e assicurazione in numerosi modi. Puoi usarla per fare acquisti e prelievi in oltre un milione di ATM in tutto il mondo che supportano il circuito. Inoltre, non dovrai pagare alcun canone o commissioni di prelievo.

Disponendo di un'assicurazione di viaggio nel pacchetto, puoi essere certo che qualsiasi evento imprevisto sarà coperto indipendentemente dalla tua destinazione.

Inoltre, la carta offre una comoda opzione per effettuare acquisti estendendo la data di scadenza fino a sette settimane senza costi aggiuntivi.

Un riepilogo della transazione ti verrà inviato a metà del mese successivo, permettendoti di effettuare il pagamento entro il 3 del mese successivo.

Con Carta YOU hai la libertà di scegliere tra il pagamento in un'unica soluzione oppure in rate mensili personalizzate in base alle tue preferenze, purché la rata minima sia di 30€.

Non è necessario cambiare banca, poiché puoi collegare Carta YOU al tuo conto esistente con elevati standard di sicurezza.

Per attivare la carta devi compilare i campi del modulo online. Tra le informazioni richieste, il tuo numero di telefono e indirizzo e-mail.

Dopo aver inviato il modulo, riceverai un link via e-mail da seguire per completare il processo di ottenimento della carta. Fatto questo, la carta ti verrà consegnata a casa già attivata, consentendoti di iniziare subito ad utilizzarla.

