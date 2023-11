Carta YOU: la carta gratuita che ti offre anche un'assicurazione inclusa

Carta YOU è un'innovativa carta di credito che offre una serie di vantaggi ai titolari, il tutto in maniera totalmente gratuita.

Questa soluzione finanziaria consente ai possessori di decidere se effettuare pagamenti a saldo o a rate, adattandosi alle loro esigenze.

Un aspetto distintivo è la possibilità di utilizzare il proprio conto corrente esistente, evitando così la necessità di cambiare banca.

Carta YOU: vantaggi e caratteristiche principali

Le caratteristiche principali di Carta YOU sono le seguenti:

Gratuita per sempre : Nessuna quota annuale da pagare, garantendo un servizio senza costi nascosti.

: Nessuna quota annuale da pagare, garantendo un servizio senza costi nascosti. Prelievi gratuiti ovunque : La possibilità di prelevare denaro senza commissioni da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo.

: La possibilità di prelevare denaro senza commissioni da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Acquisti senza commissioni in tutto il mondo : Grazie al circuito MasterCard Gold, la carta è accettata globalmente, permettendo pagamenti senza costi aggiuntivi.

: Grazie al circuito MasterCard Gold, la carta è accettata globalmente, permettendo pagamenti senza costi aggiuntivi. Copertura assicurativa inclusa : Un'assicurazione di viaggio protegge i titolari in caso di infortuni durante i loro spostamenti.

: Un'assicurazione di viaggio protegge i titolari in caso di infortuni durante i loro spostamenti. Pagamenti agevolati : Credito fino a 7 settimane per pagare gli acquisti, con possibilità di scegliere tra saldo o rate personalizzabili.

: Credito fino a 7 settimane per pagare gli acquisti, con possibilità di scegliere tra saldo o rate personalizzabili. Sicurezza avanzata: Tutti gli acquisti sono protetti da SecureCode, mentre il chip EMV impedisce la lettura non autorizzata delle informazioni e l'utilizzo fraudolento.

La richiesta di Carta YOU è semplice e veloce. È sufficiente compilare il modulo online con le informazioni personali e di contatto, inclusi numero di telefono ed email, e cliccare su "Richiedila ora!".

Dopo aver completato la procedura tramite il link ricevuto via email, la carta sarà recapitata a casa in pochi giorni, pronta per essere utilizzata per ogni tipo di acquisto.

Con requisiti minimi in termini di reddito, Carta YOU è accessibile a tutti coloro che desiderano godere di questi vantaggi finanziari senza costi aggiuntivi.

