Carta YOU, la carta di credito senza spese e senza dover cambiare banca

In soli 120 secondi, puoi ottenere Carta YOU di Advanzia Bank, una banca digitale europea completamente online con un'esperienza di 18 anni.

Questa carta ti offrirà la versatilità di gestire i tuoi pagamenti in modo conveniente: dall'uso contactless nei negozi alle transazioni online, tutto tramite un'applicazione mobile multiuso.

L'attivazione è un gioco da ragazzi e può essere completata autonomamente con un semplice click su un link sottostante.

Carta YOU Advanzia: i vantaggi che non puoi perdere

Tra i molteplici vantaggi offerti da Carta YOU MasterCard, ci sono le zero commissioni annuali a vita, nessun costo per il prelievo di contante o per gli acquisti effettuati all'estero, un'assicurazione di viaggio completa inclusa e la possibilità di godere di un credito gratuito fino a 7 settimane senza alcun interesse.

Non da ultimo, l'opportunità di richiederla senza la necessità di cambiare banca aggiunge un ulteriore vantaggio. Per ulteriori dettagli, ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.

In aggiunta, puoi fare affidamento sullo standard SecureCode, appositamente progettato per proteggere le transazioni online da utilizzi impropri.

Per quanto riguarda la sicurezza, il chip EMV integrato impedisce la lettura dei dati da parte di individui malintenzionati, prevenendo l'accesso non autorizzato e riducendo al minimo i rischi legati alla duplicazione o alla contraffazione.

Per l’attivazione bastano soltanto 2 minuti. Inoltre, non è neppure necessario mettersi in contatto con il servizio clienti.

Come già accennato all'inizio, basta seguire il link inviato via email dopo aver effettuato la richiesta e inserire i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, informazioni di contatto).

Assicurati di avere a portata di mano un documento di identità (oppure un passaporto) e il tuo smartphone, in quanto il contratto viene firmato con un codice OTP, che arriva tramite SMS sul tuo telefono.

