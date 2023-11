Carta YOU Advanzia: richiedila subito e risparmia

Con Carta YOU potrai dire addio a ogni problema relativo ai pagamenti e al denaro. Advanzia, infatti, garantisce con questa carta di credito un significativo risparmio, essendo priva di costi inutili.

Una carta di credito adatta a tutti, senza distinzioni di età: scopriamo insieme le sue caratteristiche e per quale motivo dovresti richiederne subito una.

Tutti i vantaggi di Carta YOU Advanzia

Cerchi una carta senza costi annuali? Carta YOU è la scelta migliore che potresti fare. Non pagherai altri costi di commissione su per prelievi di denaro o acquisti esteri. La carta YOU è in grado di offrire una vasta gamma di vantaggi, quindi vale la pena richiederla immediatamente.

In aggiunta ai benefici già menzionati, Advanzia ne include alcuni utili e che sono ideali per chi ama viaggiare o che viaggia per motivi di lavoro. Infatti, i viaggiatori abituali possono usufruire di un'assicurazione di viaggio illimitata e non a pagamento.

Per riassumere, i vantaggi di questa carta includono l'assenza di commissioni annuali a tempo indeterminato, l'assenza di commissioni per prelievi di denaro e acquisti all'estero, la possibilità di rimanere con la tua banca in quanto Advanzia non richiede alcun cambio, la possibilità di attivare la carta in modo semplice, rapido e autonomo, e un'applicazione mobile multi-funzione a tua disposizione.

Non tergiversare troppo e inizia subito a beneficiare di tutti i vantaggi della carta di credito offerta da Advanzia!

Visita il sito web e richiedila seguendo una procedura semplice e veloce: basteranno soltanto 2 minuti. Assicurati di avere a portata di mano la tua carta d'identità o passaporto e uno smartphone.

