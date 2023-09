Carta Platino American Express: 400€ di sconto se spendi in 12 mesi 30.000€

Se vuoi una carta di credito interessante e che ti offra un’ampia gamma di vantaggi, la Carta Platino American Express è quella giusta per te.

È stata concepita appositamente per chi vuole un servizio top e diversi vantaggi che possano accontentare tutti. Ad esempio, se spendi almeno 30.000 euro nel primo anno, risparmi 400 euro sugli acquisti. Ma attenzione, l'offerta finisce il 5 ottobre 2023 e vale solo online.

Carta Platino American Express: una carta di credito unica e piena di vantaggi

La Carta Platino American Express presenta un ampio pacchetto assicurativo del valore di 1.230 euro, che garantisce copertura a livello globale per l'intera famiglia.

Tale assicurazione conferisce una sensazione di sicurezza, consentendo di viaggiare senza alcuna preoccupazione, in quanto si è tutelati in caso di eventuali situazioni impreviste.

Invece, Con Priority Pass potrai goderti la comodità e il lusso di più di 1.200 sale VIP aeroportuali in ogni angolo del mondo senza dover sborsare un centesimo in più.

Questo servizio ti permette di entrare in queste lounge tutte le volte che vuoi, così da assicurarti che i tuoi viaggi siano non solo comodi ma anche super chic.

Con questa carta, puoi risparmiare 300 euro all'anno in vari ristoranti in Italia e all'estero. E non finisce qui, ogni anno la Carta Platino American Express ti regala un buono viaggio da 150 euro che va a coprire le spese di viaggio. Insomma, ogni vacanza o viaggio di lavoro si trasforma in un’autentica oasi di relax.

Il canone ammonta a 60 euro al mese, ma in compenso otterrai una carta di credito che ti permette di affrontare le spese necessarie senza limiti.

