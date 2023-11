Carta di credito completamente gratuita? Scopri Carta YOU

Carta YOU è una carta di credito che non prevede commissioni o spese per il prelievo di contanti. Per ottenerla basta una procedura semplice e veloce che può essere completata online in pochi minuti.

Questa carta offre numerosi vantaggi, come la copertura assicurativa e la possibilità di differire il credito per gli acquisti senza dover pagare interessi.

La carta utilizza il circuito MasterCard Gold, che può essere collegato a qualsiasi conto esistente e attivato attraverso un processo relativamente semplice.

Carta YOU è una scelta eccellente per coloro che desiderano i servizi tradizionali di una carta di credito senza addebiti ricorrenti. Vediamo cosa offre.

Tutti i motivi per cui dovresti scegliere Carta YOU

Carta YOU è senza canone annuale, oltre alla possibilità di usufruire gratuitamente di tutti i servizi per tutta la durata del contratto.

Anche l'accesso ai prelievi è gratuito presso qualsiasi bancomat affiliato a MasterCard a livello globale. Questa carta internazionale è accettata per gli acquisti, rendendola un'opzione ideale per chi viaggia spesso e fa molti acquisti con carta.

Inoltre, offre un'assicurazione completamente gratuita che ti proteggerà dagli imprevisti durante i tuoi viaggi. Potrai pagare i tuoi acquisti senza alcun costo aggiuntivo entro un periodo massimo di 7 settimane.

Avrai inoltre l'opportunità di personalizzare la ripartizione delle tue spese partendo da un importo minimo di 30€.

Carta YOU utilizza le più recenti garanzie di sicurezza offerte da MasterCard Gold, che è possibile ottenere online con pochi semplici passi: basta che ti registri con i tuoi dati sulla pagina dedicata, seguire il link che ti verrà inviato via email e verificare l'identità tramite OTP (One Time Password) inviata via SMS. Dopo la conferma, ti sarà consegnata la carta direttamente a casa.

Non devi cambiare banca oppure aprire un nuovo conto corrente: basta quello che hai già!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.