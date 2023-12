Caricatore USB CUKTECH 3 in 1 ora in OFFERTA su Amazon col Coupon!

Se non hai mai a disposizione un caricabatterie degno di questo nome, o se magari ne hai uno ma le tue esigenze richiedono spesso di ricaricare più di un dispositivo alla volta, la soluzione è a portata di mano. Stiamo parlando di un caricabatterie 3 in 1, che da oggi è anche in offerta su Amazon!

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Caricatore USB 3 in 1 di Cuktech a soli 27,99€, con uno sconto del 20% applicando il coupon di dicembre! Questo ti farà risparmiare la bellezza di 7€ sul prezzo originale.

Niente più mancanza di caricatori!

Questo caricabatterie in offerta ti regala la possibilità di collegare in caricamento fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Con una potenza di 65 watt, hai a disposizione ben 2 porte USB-C e una USB-A.

Non solo carica, ma anche protezione! Questo Caricatore USB 3 in 1 è infatti dotato di otto meccanismi di protezione per proteggere le apparecchiature da cortocircuiti, sovratensione, surriscaldamento e così via. Non dimentichiamoci inoltre che è compatibile con la stragrande maggioranza dei dispositivi mobili, PC, e altri dispositivi elettronici in commercio, compresa Nintendo Switch!

