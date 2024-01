Caricatore USB C 3 Porte ora in DOPPIO SCONTO su Amazon!

Se sei tra coloro che purtroppo sono sempre più scomodi a causa della grande quantità di dispositivi da ricaricare contemporaneamente, ma hai a disposizione poche prese elettriche, o pochi caricatori, la soluzione ai tuoi problemi è a portata di click! Infatti questo caricatore rapido USB C ti darà accesso a ben 3 porte, con una potenza totale di 100W e con uno sconto da capogiro!

Da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Caricatore Voltme USB-C 3 porte a soli 28,36€, con uno sconto enorme del 59% sul totale, al quale puoi anche aggiungere un ulteriore 5% applicando il coupon di Amazon! Esatto, risparmierai più di 42€!

Moltiplica la rapidità e la carica!

Questo caricatore USB-C 100W Rapido può, come già detto, ricaricare 3 dispositivi in simultanea, e offre la possibilità di collegarli con 2 tipi di entrate, ovvero due entrate USB-C e 1 USB-A per i cavi con interfaccia diversa.

Si tratta inoltre di un prodotto molto efficiente, che adotta la più recente tecnologia GaN III, il che significa anche una minore dispersione di energia in calore. Inoltre è il 38% più piccolo dei tradizionali caricatori, guadagnando anche in comodità per il trasporto.

