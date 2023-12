Caricatore USB 3 in 1 Baseus in GRANDE SCONTO col COUPON!

Caricare il proprio dispositivo mobile, o qualsiasi altra cosa necessiti di una presa USB, è di certo una delle esigenze più comuni dell'era moderna, e proprio per questo è necessario avere sempre con sé degli oggetti che riescano ad accontentare praticamente tutti. Ebbene, per darti più soluzioni possibili in un unica mossa, BASEUS ha creato per te questo ingegnoso caricatore 3 in 1!

Da oggi inoltre, puoi trovare in offerta su Amazon proprio questo caricatore 3 in 1 di Baseus a solo 27,70€, con uno sconto del 40% che si attiverà se applicherai il coupon di dicembre! Così risparmierai circa 18,50€ sul totale!

Tre porte, un solo spazio!

Grazie a questo caricatore potrai usufruire di una potenza di ben 65W, e sfruttare per ricaricare i tuoi dispositivi ben 2 porte USB-C e una porta USB-A. Ovviamente dispone di ricarica rapida, per raggiungere il livello massimo della batteria dei tuoi dispositivi in men che non si dica!

A livello di spazio il caricatore 3 in 1 di Baseus è più piccolo del 45% rispetto ai tradizionali caricatori, quindi anche meno ingombro per te! Questo caricabatterie rapido Baseus utilizza i più recenti chip di nitruro di gallio (GaN), e lo rende una delle scelte ottimali anche per computer portatili, smartphone e strumenti da ufficio.

