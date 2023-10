Caricatore iPhone certificato MFi da 20W con cavo da 2 metri: sconto del 25% su Amazon

Hai bisogno di un caricatore affidabile per i tuoi dispositivi Apple? Amazon ha da poco messo in offerta un prodotto certificato Apple MFi , un vero e proprio kit che ti permetterà di caricare in modo veloce, sicuro e affidabile qualsiasi dispositivo. Acquistalo ora su Amazon a soli 11,99€ invece di 15,99€.

Questo caricabatterie è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone 14 Pro/13/12/11/XS/XR/8 e iPad. Non devi più preoccuparti di avere diversi caricabatterie per dispositivi diversi.

La certificazione Apple MFi è una garanzia di qualità. Significa che questo caricabatterie è stato progettato e testato per soddisfare gli standard rigorosi di Apple, garantendo la massima compatibilità e sicurezza.

Grazie alla potenza da 20 W, questo caricabatterie offre una ricarica veloce e sicura per i tuoi dispositivi. Non dovrai più aspettare a lungo per avere il tuo iPhone pronto all'uso. Il cavo da 2 metri ti offre la flessibilità di utilizzare il tuo dispositivo mentre è in carica, senza dover stare troppo vicino a una presa. È perfetto per l'uso in ufficio, a casa o ovunque tu voglia.

Inoltre è stato progettato per durare nel tempo. Il design robusto e l'alta qualità dei materiali lo rendono una scelta affidabile per la tua routine di ricarica quotidiana. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

