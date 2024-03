Cardano punta ai massimi mentre Ripple e NuggetRush preparano guadagni

ADA è uno degli altcoin che ha avuto un forte slancio rialzista nelle ultime settimane, guadagnando il 40% e oltre. L'hard fork di Chang sta introducendo miglioramenti significativi e ADA potrebbe continuare a salire nelle prossime settimane.

Allo stesso tempo, Martin Hiesboeck di Uphold ha previsto che Ripple (XRP) farà enormi guadagni dopo l'approvazione di un ETF. NuggetRush è un altro altcoin è pronto a fare il botto grazie alla diffusione del suo modello di gioco d'impatto.

NuggetRush (NUGX) guadagna popolarità grazie al suo gioco d'impatto

Lo spazio del gioco blockchain sta crescendo ad un ritmo incredibile e si prevede che raggiungerà i 614 miliardi di dollari entro il 2030. NuggetRush (NUGX) è un nuovo progetto che sta entrando in questo mercato in rapida crescita con un modello di gioco d'impatto unico che potrebbe cambiare il settore.

Il modello di gioco d'impatto di NuggetRush estende la portata del gioco minerario al mondo reale. Nel mondo virtuale di NuggetRush, i giocatori intraprenderanno spedizioni e sfide alla ricerca dell'oro e saranno assistiti dai minatori NFT di tendenza. Le ricompense dei giocatori possono essere convertite in denaro e oro reali.

Nel mondo reale, NuggetRush invierà una parte dei suoi profitti ai minatori artigianali dei paesi sottosviluppati per aiutarli. Il gioco crea anche ulteriori opportunità di guadagno grazie ai NFT RUSHGEM. Questi sono tra i migliori NFT da acquistare, in quanto possono essere messi in staking per ottenere premi fino al 20% APY.

NuggetRush ha raccolto oltre 3 milioni di dollari nella sua ICO di criptovalute e si sta preparando a raggiungere il traguardo dei 3,5 milioni di dollari. Gli investitori che cercano la migliore criptovaluta da acquistare nel ciclo rialzista del 2024 possono entrare a far parte della famiglia di NuggetRush, guadagnare enormi ricompense e approfittare dei diritti di staking.

Cardano (ADA) è pronta per un rialzo del prezzo in vista dell'aggiornamento di Chang

Cardano (ADA), una delle migliori criptovalute, ha registrato un'impennata nelle ultime settimane, salendo di oltre il 40% e superando quota 0,7300 $. Nelle prossime settimane, ADA sembra pronta a superare la soglia di 1,00 $ con l'avvicinarsi dell'hard fork di Chang.

Previsto per il secondo trimestre, Chang aprirà la strada alla governance decentralizzata della rete Cardano. L'hard fork integrerà anche i titolari di ADA direttamente nella governance della rete, allineando Cardano all'etica più ampia della tecnologia blockchain.

Gli appassionati di Cardano attendono con ansia questo importante aggiornamento che promette una maggiore attività della rete. Questo crescente ottimismo e sentimento rialzista dovrebbe spingere il prezzo dell'altcoin ADA oltre la soglia di 1,00 $ nelle prossime settimane.

L'approvazione dell'ETF spot di Ripple (XRP) potrebbe dare il via a un grande rialzo dei prezzi

L'impatto dell'approvazione degli ETF spot su Bitcoin si è fatto sentire in tutto il mercato delle criptovalute. Ripple (XRP) è uno dei migliori altcoin che la community delle criptovalute ha sostenuto per ottenere un ETF spot nel 2024.

Martin Hiesboeck, responsabile della ricerca di Uphold Exchange, ha lasciato intendere che il crescente sentimento rialzista nei confronti di XRP può essere collegato agli sviluppi positivi che hanno interessato l'asset dopo la sentenza di chiarezza normativa dello scorso anno. Hiesboec ha suggerito che XRP potrebbe essere venduto come ETF separato.

Hiesboeck ha previsto che la sanzione avrebbe avuto un impatto positivo sul prezzo di XRP. Nonostante ciò, il sentimento rialzista nei confronti di XRP è stato confermato dall'analista di criptovalute DustyBC, che ha riconosciuto la formazione di un modello simmetrico ascendente che può potenzialmente portare il prezzo di XRP a un nuovo massimo storico (ATH) di 6,00 $ nel 2024.

Conclusione

Cardano (ADA), Ripple (XRP) e NuggetRush (NUGX) sono le migliori criptovalute da acquistare nell'attuale ciclo rialzista. Mentre ADA e XRP puntano a stabilire nuovi ATH, NUGX potrebbe effettivamente dominare il mercato rialzista con guadagni superiori a 50x.

