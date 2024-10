Canva introduce un nuovo generatore di testo in immagini

Canva ha aggiunto svariate nuove opzioni AI alla sua piattaforma di progettazione basata sul web. Queste includono aggiornamenti per la generazione di effetti di testo e video e un'app di conversione del testo in immagine migliorata. Quest'ultima, chiamata "Dream Lab", è un nuovo strumento di generazione di immagini nato dall'acquisizione da parte di Canva della startup di intelligenza artificiale generativa Leonardo.ai all'inizio di quest'anno. Dream Lab si basa sul modello Phoenix di Leonardo (da non confondere con Firefly AI di Adobe). Questo consente agli utenti di generare immagini da descrizioni in una varietà di stili come "rendering 3D" e "Illustrazione".

La piattaforma ha già il suo generatore di immagini AI basato su Stable Diffusion e ospita diverse altre app di terze parti. Tuttavia, la nuova offerta Dream Lab introduce alcuni miglioramenti alla piattaforma. Sembra essere migliore nel produrre stili fotografici e immagini multi-soggetto. Inoltre, include una funzionalità che può fare riferimento a un'immagine esistente per controllare meglio l'output, in modo simile allo strumento Immagine di riferimento di Photoshop.

Canva: le novità per gli strumenti “Magic”

L’azienda ha anche apportato alcuni aggiornamenti al suo più ampio set di strumenti AI "Magic". Queste includono una precisione migliorata e comandi di completamento automatico con un clic per la funzionalità di generazione di testo Magic Write. Le lavagne ora supportano il riepilogo basato sull'intelligenza artificiale e adesivi di reazione in tempo reale per progetti collaborativi e sono stati aggiunti strumenti di editing video. Questi generano automaticamente didascalie e introducono nuovi effetti di animazione. Gli utenti possono ora aggiungere grafici e diagrammi interattivi alle loro presentazioni per visualizzare meglio i dati. La libreria delle risorse di Canva è stata inoltre ampliata con nuova musica royalty-free. Sono poi disponibili video cinematografici, ottenuti grazie ad un accordo di licenza con la piattaforma musicale Artlist.

Canva ha annunciato il mese scorso che sta pianificando di aumentare i prezzi degli abbonamenti per alcuni clienti aziendali. Ciò per riflettere l’"esperienza di prodotto ampliata" e il valore che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa hanno aggiunto alla piattaforma. L'acquisto di Leonardo.ai era probabilmente incluso nel suo piano di investimento. Tuttavia, gli utenti potrebbero essere delusi dal fatto di dover pagare costi maggiori per miglioramenti incrementali anziché per capacità di intelligenza artificiale generativa completamente nuove.