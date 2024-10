Cancellare i tuoi dati è più facile di quanto pensi!

Ogni giorno un numero significativo di persone deve vedersela non solo con messaggi spam a tutte le ore del giorno, ma anche con chiamate indesiderate dalla mattina fino all'ora di cena. E tutto questo succede perché, involontariamente, si lasciano i propri dati personali quando si naviga in Internet.

La soluzione per risolvere il problema sarebbe anche semplice: eliminare queste informazioni dal web. Però, come spesso capita, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. O almeno, è quello che credono in tanti, anche alla luce delle difficoltà riscontrate con il nuovo Registro pubblico delle opposizioni (per usare un eufemismo).

In realtà un servizio efficace c'è e si chiama Incogni. Sono pochi a conoscerlo, ma ciò non toglie il fatto che funzioni. In pratica, questo servizio è in grado di trovare i dati personali degli utenti nei database di centinaia di data broker sparsi in giro per il mondo. Non appena individua una corrispodenza, Incogni richiede immediatamente l'eliminazione di questi dati. E per legge, i broker di dati devono assolvere alla richiesta, se non vogliono incappare in pesanti sanzioni.

Detto questo, in queste ore è ancora valido il codice promo CYBERDEAL per gli utenti di Html.it, grazie al quale è possibile ottenere uno sconto esclusivo del 58% sul piano annuale di Incogni, e pagare così solo 6,29 dollari al mese anziché 14,98 dollari (è il prezzo più basso di quest'anno).

L'offerta appena citata è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Incogni.

Come ottenere il 58% di sconto esclusivo su Incogni

Per riscattare il 58% di sconto sul piano annuale di Incogni è necessario registrarsi al servizio utilizzando il codice promozionale CYBERDEAL nello spazio dedicato.

Di seguito i passaggi da completare:

Vai su questa pagina di Incogni.

Premi sul bottone Get Started.

Fai clic su Get Annual Plan.

Nel campo Enter coupon code inserisci il codice promo CYBERDEAL.

Seleziona il bottone Apply per confermare.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Incogni scade alle 23:59 del 30 ottobre (oggi, ndr). L'offerta include anche la garanzia Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni (a partire dalla data di acquisto del servizio).

